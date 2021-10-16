Öncül ve Siakalli’den İki Dilli Şiir Kitabı: “Anahtara küs”

Tamer Öncül ve Maria Siakalli’nin şiirlerinden oluşan “Anahtara Küs” isimli şiir kitabı Lefke Turizm Derneği ile Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği tarafından basıldı.

Hem Türkçe, hem de Yunanca şiirlerin yer aldığı kitap Maria Siakalli tarafından Yunancadan Türkçeye, Türkçeden Yunancaya çevrildi. Kitabın kapağı, Hasan Karlıtaş’ın “Eski Kıbrıs Kapıları” fotoğrafının, İbrahim Ökmen tarafından düzenlemesiyle hazırlandı.

Öncül ve Siakalli, 2019’da üç dilli (Türkçe, Yunanca, İngilizce) “Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri” seçkisi hazırlamıştı.

Önümüzdeki günlerde yayımlanması planlanan iki dilli “Kıbrıs Barış Şiirleri Antolojisi” de bu ikilinin ortak çalışması olacak.

Barış Şiirleri Antolojisi, AB katkılarıyla Lefke Turizm Derneği ve Kıbrıs Doğa Dostları işbirliğindeki "İki Toplumlu Diyaloğun Geliştirilmesi" projesi kapsamında, LTD/KSYB yayını olarak çıkacak.

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16/10/2021 11:25