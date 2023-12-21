Önder Ramadan Güney’in ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Girne’de 18 Aralık’ta ikametgahında ölü bulunan Önder Ramadan Güney’e (E-64) yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Güney’in ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Öte yandan önceki gün Dilekkaya köyünde bir ikametgahta aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Arafa Göktaş’a (E-47) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Diğer polisiye haberler:

-Gazimağusa’da düşürülen cüzdandan para çaldığı düşünülen bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da park halinde bulunan bir aracın yanına düşürülen cüzdandan 130 euro ve 19 bin TL nakit para çalındı.

saat 00.45 sıralarında meydana gelen olayın, polisin bilgisine getirilmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.Y.(E-53) tutuklandı.

-Ercan’da görevli memura sahte pasaport veren bir kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, KKTC’den çıkış yapmak isteyen J.T.’nin (K-44) başka bir şahsa ait pasaportu görevli muhaceret memuruna vererek, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi.

Dün saat 19.30’da meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

-İskele’de polis tarafından aranan C.Z. tespit edilerek tutuklandı

İskele’de 16 Aralık’ta meydana gelen “polisin dur emrine uymamak” ve bağlantılı mesele olan “ev açma, hırsızlık ve kasti hasar” olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meselelerde zanlı olarak aranan C.Z.(E-34) tespit edilerek tutuklandı.

-Gazimağusa’da polis tarafından aranan zanlı tutuklandı

Gazimağusa’da 19 Aralık’ta Ağıllar bölgesinde meydana gelen “zorla insan kaçırma, kasti hasar, şiddet tehdidi ve ciddi darp” meselesinde zanlı olarak aranan B.E.(E-43) tespit edilerek tutuklandı.

-Tahıl ekim makinesinin deposu içerisindeki toprağı temizlediği sırada elini makine içerisine sıkıştıran bir kişi yaralandı

İskele-Lefkoşa ana yolunda bir tarlada N.O.(E-47) kullanımındaki traktörün arkasında takılı bulunan tahıl ekim makinesi ile arpa ektiği sırada, yanında çalışan Muhammad Mubbshar Iftıkhar’a (E-31) gerekli tedbirleri almayı ihmal edip tahıl ekim makinesinin deposu içerisindeki toprağı temizlettiği esnada, adı edilenin sağ elinin makine içerisine sıkışarak yaralanmasına sebep oldu.

Dün 13.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası Muhammad Mubbshar Iftıkhar, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ el bileğinde kırık teşhisi nedeniyle Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

Olayda ihmali görülen N.O. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.