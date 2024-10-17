One Direction'ın eski üyesi Liam Payne hayatını kaybetti

One Direction'ın eski üyelerinden Liam Payne Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir otel odasının üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

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17/10/2024

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One Direction'ın eski üyesi Liam Payne hayatını kaybetti

İngiliz şarkıcı, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir otel odasının üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bazı görgü tanıkları,  olayın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki CasaSur Palmero Oteli'nde 16 Ekim Çarşamba akşamı saat 17.00 civarında meydana geldiğini söyledi.

Durum hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı. 

Payne, Harry Styles , Niall Horan , Zayn Malik  ve Louis Tomlinson'ın da aralarında bulunduğu, X Factor tarafından yaratılan popüler grup One Direction'ın beş şarkıcısından biri olarak tanınıyordu . 

Grup, "What Makes You Beautiful", "Night Changes" ve "Best Song Ever" gibi şarkılarıyla tanınıyor. 

17/10/2024 11:38
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TAGS: One Direction, Liam Payne
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