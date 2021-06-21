Oneblood & Doğuş Kılıç & Nɇgrø işbirliğinde yepyeni bir proje...

Oneblood & Doğuş Kılıç & Nɇgrø iş birliği ile ‘’Dillirga’’ türküsü, farklı bir tarzla yeniden hayat buluyor.

“Lera”, “Bak Genne”, “Gavvole” gibi hit şarkıların yaratıcısı olan Oneblood, ülkemizin başarılı prodüktörleri Doğuş Kılıç ve Nɇgrø ile birlikte, yepyeni bir proje ile dinleyicilerini şaşırtmaya hazırlanıyor.

Kıbrıs deyince akla gelen ilk üç şeyden birisi olan “Dillirga” türküsü, Oneblood, Doğuş Kılıç ve Nɇgrø’nun mükemmel işbirliğiyle farklı bir tarzla hayat bulacak.

Sözleri 1980 yılında Cemal Özgürsel tarafından yazılan ve yıllar geçmesine rağmen halen çok sevilen, Kıbrıs ile bütünleşen Dillirga, 25 Haziran Cuma günü The Jammin Recordz etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlanacak.

Dillirga türküsü günümüz popüler sesleri ile harmanlanarak, “Bass House” ve “Slap House” tarzlarını barındırıyor. Dillirga’nın sözleri Oneblood, aranjesi Doğus Kılıç ve Nɇgrø imzası taşıyor. Mix & Mastering ve kapak tasarımını Ahmet Karagözlü gerçekleştirildi.

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21/06/2021 17:28