Önemsemediği belirti hayatına mal oldu: 6 aylık ömrü kalmış

Geçen yıl, 35 yaşındaki Linda Chavez'e alerji olduğunu sandı ama doktorlar genç kadına ileri evre akciğer kanseri teşhisi kondu. Hastalığın teşhisi konulduğunda artık çok geçti. Çünkü kadının hastalığı 4. evreye ulaşmıştı. Yani artık kanser akciğerleri dışında diğer bölgelere de sıçramıştı. Kanser, beyni, omurgadakiler de dahil olmak üzere kemikleri, ayrıca lenf düğümleri ve böbrek üstü bezi gibi dokularına kadar varmıştı. Doktorlar ise kadına 6 ay içerisinde ölebileceğini söyledi.

ÖKSÜRÜK, MİDE BULANTISI VE...

Yaşadığı zorlukları sosyal medya hesabından anlatan talihsiz kadın, en belirgin belirtinin sanki bir yere çarpmış gibi hissettiği ayak parmaklarındaki sürekli devam eden ağrı olduğunu söyledi. Kadın, kanserinin akciğerlerinden ayaklarındaki minik kemiklere yayıldığının bir işareti olduğunun ise farkında olmadığını söyledi.

Diğer önemsemediği belirtilerin ise bitkinlik ve mide bulantısı olduğunu ifade eden kadın, mide bulantısının nedenin beyin kanseri olduğunu söyledi.

Talihsiz kadın ayrıca belirtiler arasından kronik hale gelen öksürük olduğunu da belirtti. Nefes alıp verirken canının yandığını söyleyen Linda Chavez, sağ göz kapağındaki görme kaybı olduğunu ifade etti.

3 İLA 6 AY ÖMRÜ KALDI

Gittiği hastanede doktorların kendisine 3 ila 6 ay arasında ömrünün kaldığını söylediklerini belirten Linda Chavez, 'hayatta kalacağım' diyerek mücadele edeceğini aktardı.