Öneriyi daha okumadan 'OXİ' haberi yayınladılar

Rum basınında Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hidrokarbon konusundaki yeni önerisi henüz Rum Lider’e ulaşmadan, önerinin reddedildiği haberleri yer almaya başladı.

Eski Simerini Gazetesi’nin internet sitesi Sigma Live’de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum Lider Anastasiadis’e iletilmek üzere öneriyi verdiği BM yetkilisi Sergiy Illarionov Kıbrıs Türk tarafının doğalgazla ilgili yeni önerisini Anastasiadis’e teslim etmek için yarın Rum Liderin evine gidecek.

Sigma’nın “üst düzey haber kaynakları”na ve gazeteci Hristos Haralambus’a dayandırdığı iddiaye göre, Kıbrıs Rum Yönetimi öneriyi reddetti.

Yarın alınıp, yarın okunacak önerilerin henüz görülmeden reddedildiğinin üst düzey güvenilir kaynaklara dayandırılması dikkat çekti.