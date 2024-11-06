Ongun Talat: Biz de usandık ama…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün savunulması gerektiğini vurguladı.

Talat, “Biz herkesten daha çok usandık ama halkın iradesine sahip çıkmak için buradayız,” dedi.

Talat meclisteki temel görevin sadece yasa yapmak değil, aynı zamanda halkın demokratik iradesine sahip çıkmak olduğunu ifade etti.

Talat’ın paylaşımı şöyle:

Vallahi size bir şey söyleyeyim; biz herkesten daha çok usandık...

CTP'li vekillerden tek bir tanesi bile böylesine iptidai bir mesele için günlerce meram anlatmak zorunda kalmaktan hiç memnun değil, emin olun sıkıntıdan en çok bizim içimiz kıyılıyor.

Ama demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmayacaksak ne diye yemin edip Mecliste göreve başladık ki?

Meclisteki her vekilin en temel görevi yasa yapmaktır denir ya, aslında bundan çok daha önemli bir görevimiz var; o da halkın demokratik iradesine sahip çıkmak...

Güce sahip olanın hükümranlığını ilan etmesine, her türlü otoriter ve totaliter eğilimin güçlenmesine, zaten dünya kadar soruna sahip olan, ağır aksak ilerleyen bir demokrasinin tamamen tüketilmesine karşı durmak.

Yurdun için, halk için, gençler için, gelecek için bir şeyler üretebilmenin ön koşulu bu; seviyesiz de bulsan, canın da sıkılsa temel meseleler için mücadele etmeye devam etmek.

Hem de hiç burun kıvırmadan...