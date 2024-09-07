Ongun Talat, KKTC Milli Takımı çocuklarını kutladı

CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'da düzenlenen turnuvada başarılı bir performans sergileyen U12 Milli Takımı'nı kutladı. Talat, takımın beş maçından dördünü kazanarak büyük bir başarıya imza attığını belirterek, "Esas #bizimçocuklar, paha biçilmez bir deneyim edindiler ve neler yapabileceğini herkese gösterdiler" dedi.

Ongun Talat'ın paylaşımı şöyle:

Esas #bizimçocuklar Azerbaycan'da katıldıkları turnuvada paha biçilmez bir deneyim edindiler.

Oynadığı beş maçın dördünü kazanarak neler yapabileceğini herkese gösteren U 12 Milli Takımımızla ne kadar gurur duysak az.

Başta çocuklarımız, teknik ekip ve yöneticiler olmak üzere, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

Başka platformlarda da elde edilecek nice başarılara...

Hüseyin Kızmazoğlu, Hüseyin Mertol ,Hasan Özkan,Şener Ozdevrim ,Hüseyin Ekmekçi ,Eren Şişik, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu