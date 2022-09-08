CTP Milletvekili Ongun Talat Anayasa Mahkemesi kararını değerlendirerek Meclis’in yeni bir seçim tarihi belirlemesi gerektiğini söyledi.

İrfan Gündüzler

Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katılan Ongun Talat, Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Anayasa Mahkemesi kararını çok önemli ve tarihi bir karar olarak niteleyen Ongun Talat “Memleketin bekası açısında hayati bir karar verildi.” İfadelerini kullandı.

Mahkemenin ülkeyi keyfi yönetemezsiniz dediğini aktaran Ongun Talat, göstere göstere kaosun içine girildiğini CTP’nin bu kararı anayasa mahkemesine götürmesinin ise ülkenin geleceği açısından atılması gereken bir adım olduğunu söyledi.

Muhalefetin göstere göstere anayasayı delen bir hükümete göz yummayacağını dile getiren Ongun Talat topun şuanda siyasetin kucağında olduğunu belirterek siyasetin yarattığı sorunu mahkeme değil siyaset çözer dedi.

Bu karardan sonra meclisin üreteceği her kararın anayasaya aykırı olacağını ancak seçimlerin de yapılması gerektiğini kaydeden Ongun Talat mutabakatla üretilecek bir meclis kararı olması gerektiğini kaydetti.

Ongun Talat şöyle devam etti: “Bu raddeden sonra bundan kaçınmak olmaz. Partiler oturup seçim tarihiyle ilgili anlaşması gerekiyor. Meclis bir seçim tarihi belirlemek durumunda. Aynı tarihi gelirse değerlendireceğiz. CTP’nin seçim tarihiyle ilgili bir sorunu yok. Bu noktadan sonra ben yaparım olur anlayışının terk edilmesi gerekiyor. 18 belediye sayısı konusuyla ilgili olarak da anayasa mahkemesine başvuracağız. Çalışmalarımızı tamamladık.”

Bu habere tepkiniz:



08/09/2022 09:31