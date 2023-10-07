Ongun Talat’tan Fırat Ataser’e: Öfke kontrolüyle ilgili yardım almaya davet ediyorum

CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Meclis Üyesi Emrah Edizer’in Belediye Meclisi üyeliğinden istifa etme kararı aldığını belirtti.

Talat, “Kendisine bugüne kadar ortaya koyduğu emek ve katkılardan dolayı çok ama çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğiz” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Ongun Talat, “L.A.Ç. Belediye Başkanı Sn. Fırat Ataser'in, görev süresinin henüz daha dokuzuncu ayında sinirlerine hakim olmakta ciddi sıkıntılar yaşamaya başladığını öğrendik. Sn. Ataser, dün yapılan Belediye Meclisi toplantısında, tıpkı kendisi gibi halkın seçtiği bazı üyelerin üzerine yürüyerek, şiddet kullanma tehdidine varan bir girişimde bulunmuştur. Kendisini makamına yakışır tavırlar sergilemeye ve öfke kontrolü ile ilgili gerekirse profesyonel yardım almaya davet ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım şöyle:

“Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Meclis Üyemiz sevgili Emrah Edizer yapmış olduğu şahsi değerlendirme sonrasında, bizlerle de istişare ederek, Belediye Meclisi üyeliğinden istifa etme kararı almıştır. Kendisine bugüne kadar ortaya koyduğu emek ve katkılardan dolayı çok ama çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle önümüzdeki günlerde kamuoyuna ayrıntılarını duyuracağımız bir meseleye de değinelim; L.A.Ç. Belediye Başkanı Sn. Fırat Ataser'in, görev süresinin henüz daha dokuzuncu ayında sinirlerine hakim olmakta ciddi sıkıntılar yaşamaya başladığını öğrendik. Sn. Ataser, dün yapılan Belediye Meclisi toplantısında, tıpkı kendisi gibi halkın seçtiği bazı üyelerin üzerine yürüyerek, şiddet kullanma tehdidine varan bir girişimde bulunmuştur. Kendisini makamına yakışır tavırlar sergilemeye ve öfke kontrolü ile ilgili gerekirse profesyonel yardım almaya davet ediyorum. Unutulmasın ki, bizim hiçbir belediye meclis üyemiz sahipsiz değil, her birinin arkasında CTP'nin 1970'ten beri süregelen kurumsal gücü var.

Tekrardan yolun açık olsun sevgili Emrah..Biz yine buralarda, hep senin yanındayız..”



