Ongun Talat’tan Kurultay Tepkisi: ''Gerçekten bu saçma kurultayınızla sıktınız artık''

CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, sosyal medyada yaptığı açıklamada Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi'nde yaşanan bir olayı eleştirdi. Talat, sabah saatlerinde belediye hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların, belediye personelinin mesai saatleri içinde kahvaltıya gönderildiği bir durumla karşılaştıklarını iddia etti.

Talat'ın açıklamasının tam metni şu şekilde:

Bu sabah Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi'ne hizmet almaya gidenler resimlerde gördüğünüz manzarayla karşılaştılar. Meğer belediye personeli, bizzat Belediye Başkanının verdiği talimatla, kurultay yarışıyla meşgul Ünal Bey'le kahvaltıda buluşmaya gönderilmişler, hem de mesai saatlerinde. Üstelik Belediye iştiraki ALBEL Ltd.'in işlettiği Heaven Restaurant'ta, kuvvetle muhtemel faturası halkın verdiği vergilerle ödenecek şekilde...

İşlem yaptırmaya gelenler kimin umrunda? Ünal Bey'in koltuk derdi o kadar önemli ki, halk kahvaltının bitmesini beklesin, sonra işlemleri yapılır.

Gerçekten bu saçma kurultayınızla sıktınız artık. Hele "bağımsız" belediye başkanı olduğunu iddia eden Fırat Bey, siz iyice çığrından çıktınız.