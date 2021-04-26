Önkal: 52 bin iş yeri ve ev kullanıcısının bir bildiği var!

“Kıbrısonline’dan DÜŞEŞ fırsat! 6 aylık wifi internet paketi alana 6 ay bedava süre eklenerek 1 yıllık internet kullanımı sunuluyor. Üstelik kurulum ücreti de yok."

Kıbrısonline’ın yerli ve sektörde 20 senedir lider firma olduğunu belirten Operasyon Sorumlusu Selma Önkal, Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nun yayınlamış olduğu dönemsel veri raporlarına göre en yakın rakiplerinden 2 katından daha fazla pazar payına sahip olduklarını vurguladı.

Önkal, pandemi sebebiyle maddi alım gücünün düştüğünü ve daha uygun fiyatları tercih etme adına kullanıcıların mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Diğer internet şirketlerinden geçiş yapmak isteyen bazı müşterilerin taahhütnamelere bağlı oldukları için ağır cayma bedelleri gibi uygulamalardan şikayet ettiklerini belirtti. Bu sebeple, internete en çok ihtiyaç duyulan böyle bir dönemde, kalite farkını ortaya koyarak düşük fiyattan herkesi yararlandırmak için bu kampanyayı tasarladıklarını aktardı.

Selma Önkal, 52 bin iş yeri ve ev kullanıcısının bir bildiği olduğunu ve yararlanmak isteyen herkese güvenilir, hızlı ve müşteri memnuniyeti odaklı bir firmadan hizmet alabilmek için kaçırılmayacak bir fırsat sunduklarını paylaştı.

Önkal, kısa sürede herkesi Kıbrısonline’lı yapmayı hedeflediklerini ve hızlı internet ile fark yaratmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, başvuruların Kıbrısonline merkez ofisten, herhangi bir Kıbrısonline bayisinden ve 7/24 hizmet veren 0392 444 0 433 numaralı çağrı merkezinden yapılabileceğini de vurguladı.

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26/04/2021 10:27