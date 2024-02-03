Onlar dünyaya patron olmaya gelmişler! Zeki ve lider burçlar

Patron olmak için birtakım özellikler şart. Zeki, ileri görüşlü ve iş bitirici insanlar patron olmalı. Peki astrologlara göre hangi burçlar doğuştan patrondur?

İş disiplini ve planlı kişiler yönetici vasfına sahip olurlar. Tabii sadece bu da değil. Patron olmak için aynı zamanda iyi iletişime sahip olmak da gerekir. İşte detaylar...

1. İŞ BİTİRİCİ VE DİSİPLİNLİ: AKREP BURCU

Hem çok iyi iş arkadaşları olarak bilinen hem de başarılı patronlar olan Akrep burçları, pek çok yöneticinin de burcu olarak biliniyor. Dünyanın en zengin isimlerinin ve pek çok sanatçının bu burca sahip olması da tesadüf görülmüyor.

İş söz konusu olduğunda son derece ciddi ve disiplinli olan Akrep burçları, son dakika işlerinin de aranan yüzü oluyor. Sorumluluklarına sıkı sıkıya bağlı olan bu burç grubu oldukça başarılı yöneticiler olarak nitelendirilse de zaman zaman aşırıya kaçtıkları da görülebiliyor.

İş ile ilgili bir tartışma söz konusu olduğunda kaplan kesilen Akrepler, iş dışında duygusal ve destekleyici birer arkadaş olarak da sizlere olan yaklaşımını gösterebiliyor. Akrep burçları aynı zamanda aile kavramına ve birlikteliğe değer veren bir burç olduğu için sadık bir çalışan olmanız hâlinde, sizlere son derece iyi davranan ve her daim kollayan bir tutum da sergileyebiliyor.

2. ASİ VE KESKİN: KOVA BURCU

Fikirleri ile genellikle Zodyak'ın kalanına ilham olan Kova burçları, yönetici pozisyonunda da oldukça eksantrik ve asi yöntemleri benimseyebiliyor. Dünyada denenen ilk atılımların ve yeniliklerin hemen tümünü kendi iş yerine adapte etmeye odaklanan bu burç grubu, yenilikçi ve faydalı bir bakış açısını da çalışanlarına sunuyor.

Kova burcu sosyalliği ile de ofis içerisinde eğlenceli ve barışçıl bir dengenin kurulmasını sağlayabiliyor. Onların yöneticilikteki toksik yanlarını ise çabuk sıkılabilirlikleri yaratıyor. Genellikle her şeyden el etek çekme meyilli yüksek olan kova burçları, insani durumlar ve iletişim problemleri söz konusu olduğunda herkesi ghostlama eğilimi gösterebiliyor.

3. DOĞUŞTAN LİDER: ASLAN BURCU

Lider olarak doğan burç hangisi, sorusunun şüphesiz ki cevabını aslan burçları oluşturuyor. Yönetmek ve yönlendirmek için doğan bu burçların kendi doğalarında da olayları şekillendirme yetisi bulunuyor.

Ekip çalışmalarını seven, toplu çalışmalardan keyif alan aslan burçları da son derece çalışkan ve idealist yöneticiler arasında yer alıyor. Performansı son derece yüksek ve başarılı olan aslan burçları eleştirilmedikleri ve iş-yaşam dengelerini koruyabildikleri sürece en ideal yöneticiler arasında yer alıyor.

4. DEDİĞİM DEDİK: OĞLAK BURCU

Disiplinden, katı kurallardan hoşlanmayanların çekinebileceği oğlak burçları da yöneticiliği başarı ile sürdürenler arasında sayılıyor. İş söz konusu olduğunda geriye kalan her şeyi bir kenara bırakan Oğlak burçları, adil bir zihinle hareket ettikleri sürece ideal yöneticilerden biri olarak öne çıkıyor.

Oğlak burçları aynı zamanda kişisel duygu ve düşüncelerini iş dünyasından uzak tutarak da son derece profesyonel ve saygın bir yönetici unvanına sahip oluyor.

EN TEMBEL BURÇLAR HANGİLERİ?

En başarılı yöneticileri ve çalışanları ele aldık; peki, en tembel burçlar hangileri? İşte bu sorunun yanıtı olarak Zodyak'ın en tembeli seçilen o burçlar:

Boğa

Terazi

İkizler

Yay

Yengeç

Balık