Onlar gerçek bir Pinokyo!

Astroloji dünyası oldukça zengin. 12 burç olmasına rağmen birbirinden farklı evler ve özellikleri barındırıyor. Hatta haritaların derecelerine göre bile farklılıklar gösterebiliyor. Ancak öyle burçlar var ki onlar toz pembe yalanların ustası, adeta birer Pinokyo. İşte en çok yalan söyleyen 5 burç!

En çok yalan söyleyen 5 burç açıklandı. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren ve en küçük olaylarda bile doğru konuşmaktan kaçınan burçların listesi belli oldu. Bu burca sahip olanlar yalan konusunda çok profesyonel davranıyor ve onların yalanları asla anlaşılmıyor İşte o burçlar!

AKREP

Akrep burçları astrolojide en gizemli burçlar arasında yer alır. Karna yürüyüp izini belli etmeyen Akrep burçları, hayatıyla ilgili gerçekleri açıklamak konusunda aceleci davranmaz. Eğer yeni biriyle tanıştıysa kendisini açmadan önce ufak tefek yalanlara başvurabilir.

Akrep burçları hikayeler yazmak ve bunları anlatmak konusunda o kadar başarılıdır ki söylediklerinin gerçek olup olmadığını sürekli düşünürsünüz.

İnsan ilişkilerinde dobra olmaya önem veren Akrep burçları, genellikle kendi hayatlarıyla ilgili yalan söyler. Kendini açıklamaktan sırlarını ortaya dökmekten hoşlanmaz. Son derece güvenilir olan Akrep burçlarının yalan söylediğinden şüphelenmek mümkün değildir.

YENGEÇ

Yengeç burçları özünde sahtelikten nefret eder. İnsanlarla sıcak ve samimi dostluklar kurmayı ister. Ancak çevresindeki insanlardan gelecek tehlikelere karşı yalan söyleme ihtiyacı hissedebilir.

Yengeç burçları kendilerini korumak adına toz pembe yalanlara başvurabilir. İnsanların onları üzmesinden ve kırmasından çok korkarlar. Sadece kendilerinin üzülmesinden değil dostlarının üzülmesinden de çok korkar. Bu sebeple onlarla konuşurken cümlelerini seçerek iletişim kurar.

Yengeç burçları kötü niyetinden dolayı yalan söylemez. Bu onların kendileri için geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır.

İKİZLER

İkizler burcu olanlar için yalan söylemek bir oyun gibidir. Onlar sıkıcı ve monoton hayatlara renk katmak için eğlenceli yalanlara başvurabilirler. Sözcüklerle arası çok iyi olan İkizler burcunun iletişim kabiliyeti de çok yüksektir. İnsanlarla konuşmayı çok sevdikleri için çevresindeki herkesi kolay ikna ederler. İkizler burcu olanlar gerçeği saklamak konusunda adeta ustadır.

İkizler burçları tatlı diliyle ve hoş sohbetiyle tüm yalanlarının üzerini örter. Bu özelliği sayesinde İkizler burcunun yalan söylediğini anlamak neredeyse imkansızdır.

BALIK

Balık burçlarının hayâl dünyası çok gelişmiş olur. Kendi istediklerini elde etmek için yalan söyleyebilirler. Son derece hassas bir kalbi olan Balık burçları, bazen çevresindeki insanları üzmemek adına yalan söylemeyi tercih eder. Acı gerçeklerle hiç kimseyi yüzleştirmek istemezler.

Balık burçları güçlü sezgilere sahip burçlar arasında da yer alır. Her şeyi kolayca hissederler. Bu özellikleri sayesinde insanları kendilerine çok kolay inandırırlar.

TERAZİ

Terazi burçlarının asla yalan söylemeyeceği düşünülür. Çünkü onlar astrolojide doğruyu ve adaleti temsil eder.

Terazi burçları genellikle ikili ilişkilerinde yalan söyleyebilir. Aşırı sosyal olan ve flört etmeyi seven Terazi burçları, insanları idare edebilmek için yalan söyler. Bazen söz verdiği şeyleri yerine getirmek konusunda zorlanır. Bu sebeple toz pembe yalan bularak karşısındaki insanları ikna etmeye çalışır.

Terazi burçları hem sempatik hem de gülen gözleriyle yalan söylediklerini sizden rahatlıkla saklar. Bu sebeple onların yalan söylediği aklınızın uzundan bile geçmez.

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28/11/2022 23:06