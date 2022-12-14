Onlar her konuda ayrışıyorlar

Her burcun birbirinden farklı özellikleri var. Kimisinin iç içine sığmazken kimisi ağırkanlı. Peki 12 burcun en karakteristik özellikleri neler?

Burçlar dünyasında en sivri zekalı, en enerjik veya en duygusal olanlar kim? Her burç farklı etkiler altında. Peki 12 burcun en karakteristik özellikleri neler? İşte yanıtı...

12 BURCUN EN KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ

KOÇ BURCU

Koç burcuysan ve henüz genç yaştaysan, ardındakilerin dili dizine inip, kalbi gümbür gümbür atar, tüm vücutları akın akın ter basar, sen en önde temponu bir an kaybetmezken, onlar sırt üstü devrilip, soluklanacak yer arar! Aynı soru her gün birkaç kez kulaklarına uğrar; "Bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun?". Aslında ne bıldırcın yumurtasıdır içtiğin ne vitamindir öğünlerce yuttuğun, doğuştan gelen bu tükenmez enerji seni girişimlerin değişmez ismi, mücadelelerin yenilmez savaşçısı yapar!

BOĞA BURCU

Avuçlarca antidepresan yutmuş, en sakinlik vaatli bitki çaylarından su niyetine günde en az iki litre tüketmiş, dünyada olup bitene gözünü kulağını yumup tüm sinirlerini aldırmış izlenimi veren; huzurlu yaşantın, hep aynı hayrete düşürür insanları; "Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun?". Hayat tüm koşuşturmasıyla tere karışıp, tempoya ayak uyduramayan hemen diskalifiye olurken hem oyunun içinde kalıp hem nasıl bacakların sırtına vurmadan, küçük adımlarla yürüyüp, telaşsız yaşayabiliyorsun diyenlere; sırrı Boğa olmakta saklı!

İKİZLER BURCU

Her konuda fikir sahibi oluşu ve sonsuz sayıda bilgiyi arşivlediği dağarcığı ile herkesi şaşırtmayı başarır İkizler. Yıllarını verip türlü konuda bilgi sahibi olmak uğruna okumalara boğulan, çok gezip seyahat notlarından ciltlerce kitaplar bastıran, yıllarca dirsek çürütüp alanında uzmanlaşmak için didinen onlarca insan, bu denli sosyal olan birinin sahip olduğu bilgi çeşitliliğine akıl sır erdiremez ve hayretler içinde malum soruyu sormaktan kendilerini alıkoyamazlar; "Bu kadar çok şeyi nasıl bilebiliyorsun?"

YENGEÇ BURCU

Herkese takacak bir kulp bulup, arkadaş çevrelerinde üç beş insanın ötesine geçemeyenler, insanlar tarafından çekilmek yerine daha çok itilen ve dostlarından çarçabuk soğuyanlar; Yengeç'in herkese yeten sonsuz sevgisini hayranlık kadar şaşkınlıkla karşılarlar. Merhameti tüm canlıyı kuşatan, ihtiyaç sahiplerini bir kez olsun gözünü kapayıp görmezden gelemeyen, herkesi koşulsuz sevebilen Yengeç; çoklarının sahip olmak istediği yüreğin kaynağıdır.

ASLAN BURCU

Kibrinden ördüğü duvarlar ardında dokunulmazlığını ilan ettiğini iddia edenler bir yanda, onu koşulsuz sevip sonsuz bir saygıyla yaşamlarının baş köşesine yerleştirenler öte yanda! Burnu düşse almaz, havasından yanına varılmaz diyenlere karşı, onsuz yapamayanlar güruhunun sayıca fazlalığı hep aynı soruyu getirir akla; "Aslan nasıl oluyor da herkesin sevgisini kazanmayı başarıyor?". İnsanların onu sevmesi için üstün bir performans göstermez, Aslan kendi olarak herkesin kalbindeki yerini alır.

BAŞAK BURCU

Başak çoklarının gözünden mütemadiyen kaçan, ayrıntıda gizli ne varda bulur çıkarır, bir çırpıda yakalar. Kusursuz olma gayretini bozan ufacık bir detay dahi dikkatinden kaçmaz, Başak ne yapar eder, harika bütünün her bir parçasını yerine elleriyle koyar! Bu noktada hatalara karılan, her şey tamam olsa bir kırıntıdan çuvallayan nice insanı şaşkına çevirir, insani olan küçük sapmalara dahi müsaade vermeyişiyle büyüler. "Nasıl oluyor da gözünden hiçbir şey kaçmıyor?" derseniz, o da Başak olmakla alakalı!

TERAZİ BURCU

Mesai bitip, haftanın son günü geldiğinde, önünde dopdolu iki gün olan nice insan ne yapacağını bulana, bulduğunu eyleme geçirmeye karar verene kadar zaman avuçlarının içinden kaçar, pazartesi sabah alarmın sesi herkesi kendini getirir. Yıllarca görüşemediği arkadaşlarını sıraya sokup, önümüzdeki birkaç ayı dolduran ancak bir türlü yerinden kalkıp sosyalleşemeyenler, tüm ilişkilerini sıcacık tutan Terazi'ye akıl sır erdiremezler. Terazi hem onunla görüşürüz hem bununla, parti kaçırmaz, toplantı ertelemez; herkes için zamanı da enerjisi de vardır.

AKREP BURCU

Kırk defa çökse dünya başına, kırk birinciden korkmaz, kolay kolay travma geliştirip kaygı beslemez, şüphelerini bıçak kesmez, hazırlıksız olduğu durum pek görülmez! Hal böyle olunca kendini en kötüsü için idmanlı tutan Akrep'in başına ne gelirse gelsin, serin kanı kaynamaz, Akrep'in hayatında paniğe yer olmaz! Peki gök gürültüsüyle yerinden sıçrayıp, stresten önce panik ortamı yaratıp sonra ödü patlayanlar sormazlar mı "Nereden geliyor bu soğuk kanın hikmeti?" diye? Sorarlar da Akrep olmayan anlayamaz!

YAY BURCU

Başına ne gelirse gelsin, kara bulutlar şapka olup başında gezsin, bastığı yerler muz kabuklarıyla döşenip, sabunlarla yıkansın; Yay her şey de beni buluyor demez! sahip olduğu sonsuz iyimserlikle Azrail çıksa yoluna, adresi şaşırmıştır der geçer. Peki bu iyimserliğin kaynağı nereden gelir? Yay olanın sahip olduğu kötü sızmaz, kara çalınmaz kalpten.

OĞLAK BURCU

Ne hedef tahtasına varılacak yerin resmini koyup her gece yatmadan dua etmek ne de aklına geldikçe çalışıp soluğu eğlencede almak, Oğlak'ın sahibi olduğu başarının alamet-i farikasını anlamak için Oğlak bir çocuk, ardından genç ve yetişkin olup, tüm bu kariyer basamaklarını çıkışındaki özveriyi görmek ve ona eşlik etmek gerekir. Tümüyle disipline olmuş ve başarı yolunda azimle adanmış bir hayat hiç de sanıldığı kadar kolay yaşanmaz! "Başarının sırrı ne?" sorusunun yanıtı da bir çırpıda verilemez.

KOVA BURCU

Kova'nın kafası bir değişik çalışır; umulmadık vakitlerde hayat bulan fikirleri marjinal olduğu kadar işlevseldir. Her çıkmazın denenmiş tüm yolları dışındaki alternatif güzergahı, tam da herkesin ümidini kesip geri dönmeye karar verdiği anda Kova'nın zihninden çıkar! Yaratıcı düşünce ve alternatif fikir konusunda uzman olan Kova'ya "Nereden de geliyor böyle fikirler aklına?" diyenler, çalışmakla kazanılamayacak bir yetenek olduğunu bilip, ihtiyaç duydukça Kova'ya başvurmalılar. Zira bende de olsun diyenler hüsrana uğrar!

BALIK BURCU

Normalde insanların yardım eli sınırlı sayıdadır, devamlı olanların da muhakkak maddi yahut manevi bir karşılığı vardır. İnsanın almadan sonsuz kere verdiği, yardımının peşine düşüp payına düşeni istediği sıkça görülür; Balık hariç! Sonsuz bir merhametin yegâne sahibi olan Balık, önüne ardına bakmaz, ihtiyacı olanı geri çevirdiği görülmez, suiistimal edildiği de olur, kandırıldığı da ama o vazgeçmez! İyiliğin sonsuza dek ancak Balık dünyasında bulunur.

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14/12/2022 22:56