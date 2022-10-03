Onlar yalnızlığı çok seviyor

Utangaç insanlar genellikle içe kapanık olurlar. Tüm davranışlarını çekinerek insanlara gösterirler. Eleştirilmekten çok korkarlar. Sosyalleşmek yerine tek başına vakit geçirmek isterler. Onları için en güvenli yer kendi evleri olur. Utangaçlıkları sebebiyle bazen iletişim kurmaları bile çok zor olur. Astrolojide de utangaç olmasıyla ünlü burçlar var.

Utangaç davranışlar sergileyen insanlar genellikle çok çekingen olur. Yalnız bir şekilde yaşamayı ve öyle mutlu olmayı tercih eder. Sosyalleşmekten çok çekinirler. İnsanların ne düşündükleri onlar için her zaman önemli olduğundan hata yapmaktan da korkarlar. Astrolojide yer alan en çekingen burçları bu yazımızda bulabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Boğa burcu olanlar genellikle yalnız kalmaktan hoşlanır. Sosyalleşmekten keyif almazlar. Çünkü kendini dışarıda kalabalık arasında huzursuz hisseder. İnsanlara karşı güven duymazlar.

Bu sebeple Boğa burçları, utangaç davranır ve kendiyle ilgili hiçbir konuyu açık etmez. Boğa burçlarının bu kadar güvensiz olması onları içe kapanık birine dönüştürür.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu olan kişiler genellikle insanlara pek güvenmez. Bu sebeple de insanlarla iletişim kurmak istemezler. Çok utangaç oldukları için yaptıkları her hareketi kontrol ederler.

Yengeç burçları özellikle yeni insanlar arasında çok huzursuz olur. İnsanların onun hakkındaki düşüncelerini her zaman önemserler. Yengeç burçları da güven sorunu yaşar. Bu sebeple de her zaman yalnız vakit geçirmeyi isterler.

BAŞAK BURCU

Başak burcu olanlar tüm zamanını evinde geçirebilir. Başak burçları evlerinde kendisini güvende hisseder.

Yaşadığı alanı güzelleştirmek için elinden geleni yapar. Yeni insanlarla tanışma fikri onlara göre değildir. Bu sebeple gerekmedikçe sosyalleşmek istemezler.

Başak burçları, yeni insanlarla tanıştığında utangaç davranabilir. Kendini tam anlamıyla ifade etmekte zorlanabilir. Bu sebeple de gerek iş gerekse özel yaşamında her işini sessiz sedasız halletmeye çalışır. Kimseden yardım istemez.

BALIK BURCU

Balık burcu, astrolojideki en duygusal ve kırılgan burçlar arasında yer alır. Balık burçları, kendilerini rahatsız edecek bir ortamda bulunmaktan hoşlanmaz. Çok çekingen oldukları için insanlarla kaynaşmaları zaman alır.

Balık burçları, diğer insanlara güvenmekte zorlanırlar. Bu yüzden çoğu zaman çok utangaç, içine kapanık ve garip görünürler.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu olanlar çalışmayı ve iş hayatını çok sever. Kendi dünyasında mutluluğu ararlar. Her zaman çok çalışarak motive olurlar.

Oğlak burçları sosyal aktivitelere kendilerini şımartmazlar çünkü bunun zaman kaybı olduğunu düşünürler.

Sosyal hayatında her zaman çekingen davranırlar. İnsanlarla kaynaşmakta zorlanırlar. Bu sebeple çoğu zaman yalnız kalmak isterler.

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03/10/2022 22:23