Onlara asla güven olmaz

Yalan söylemeyi bazı insanlar alışkanlık haline getirir. Çevrenizde dürüst insanlar olduğu kadar her konuda yalan söyleyen insanlar da olabilir. Bu kişiler yalan söylemek konusunda o kadar profesyonel davranır ki onların yalan söylediğiniz anlamak çok zor olur. İnsanların karakterleri hakkında ipuçları veren astrolojide yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş burçlar var. En yalancı burç hangisidir? sorusunun cevabını arıyorsanız gelin bu yazıya birlikte göz atalım...

Astroloji insanlar hakkında çok net ipuçları verir. Çevrenizde eğer bir insanın yalan söylediğinden şüphe ediyorsanız onun burcuna bakabilirsiniz. Astrolojide yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren bazı burçlar var.

İşte en çok yalan söyleyen 4 burç...

İKİZLER BURCU

Sözcüklerle arası herkesten iyi olan İkizlerin eline kim su dökebilir ki? İkizler burcu olan kişiler hayatındaki gerçeklikleri saklar. Yalana en çok başvuran burçlar arasında yer alır. Gerçeği saklamayı çok iyi bilen ikizler burcunun yalan söylediğini anlamak çok zor olur.

Ancak onları bu olumsuz yönü aşırı sosyal ve arkadaş canlısı olmalarına engel olmaz. İkizler burçları tatlı diliyle ve hoş sohbetiyle tüm yalanlarının üzerini örter. Böylece kimse onların yalan söylediğinden şüphe duymaz.

AKREP BURCU

Akrep burçları astrolojide en gizemli burç olarak bilinir. Her şeyi gizlice yapan akrep burçları, yalan söylemek konusunda da kendini geliştirmiştir. Yalan söylemede o kadar başarılı olurlar ki kurgu mu gerçek mi ayırt etmeniz uzun bir sürenizi alır.

Akrep burçları, çok fazla yalan söylemeyi sevmez. Ancak hayatıyla ilgili bir bilgi saklamak istiyorsa ve bunu kimsenin bilmesini istemiyorsa yalan söyler. Yalanları sırayla rahat ve profesyonel olarak söyleyebilirler.

Akrep burçları söylediklerini cümlelere kendini de inandır. Bu sebeple onların yalan söylediğinizi anlamak mümkün olmaz.

TERAZİ BURCU

Terazi burçları, astroloji en adaletli burçlar arasında yer alır. Onların bu özelliği sebebiyle çok dürüst oldukları düşünülür. Ancak terazi burçları da sık sık yalan söylemeye başvurabilir.

Yalan söyleme konusunda fazlasıyla kabiliyetli olan terazi burçlarını yakalamakta oldukça zordur.

Terazi burçları, özellikle ikili ilişkilerinde hoşlandığı kişiyi etkileyebilmek adına yalan söyler. Terazi burçları hem sempatik hem de gülen gözleriyle yalan söylediklerini sizden rahatlıkla saklar.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları, yalan söylemek konusunda diğer burçlara göre daha farklı tavırlar gösterir. Yalandan da sahtelikten de nefret eden yengeç burçları, yeri geldiğinde en okkalı yalanları kendisi kolayca söyler.

Yengeç burçları, genellikle kendilerini korumak için yalan söyler. Her zamankinden farklı bir davranış haline bürünseler de yalanlarını kolay kolay açık etmezler. Sözlerinin doğruluğunu test etmek için normal koşullardaki davranışlarına detaycı bir gözle bakmak yeter.

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01/07/2022 20:46