Onlarca gence müzik sevgisini aşılayan bir değerimiz

Gülten Özyakup SEZGİN

Müziğin ustasıydı …Fikret Özgün, İngiltere Kraliyet Müzik Odaları imtihanlarını başarıyla geçerek keman hocası oldu. İngiltere’de ‘Quildhal School of Music and Drama’ okulunu bir yılda tamamlayarak şeflik diploması alan Özgün, Kıbrıs’a döndüğünde Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü’ne getirildi.

Tüm yaşamanı müziğe adayan, onlarca gence müzik sevgisini aşılayan, “müzik adamı” olarak tanınan, yaşamını melodilere veren Fikret Özgün, öğretmenlik de yaptığı mesleğindeki başarılarıyla biliniyor.

Ülkesine önemli hizmetler veren Özgün, 10 Kasım 1928 tarihinde Larnaka’da doğdu. İlkokula Lefkoşa’da başlayıp Larnaka’da tamamlayan Özgün, Kıbrıs İslam Lisesi’ni bitirdi ve Öğretmen Koleji’nde eğitimine devam etti.

Özgün, Larnaka’daki Bekir Paşa Ortaokulu Bandosu ile Limasol 19 Mayıs Lisesi Bandosu’nu kurdu.

1950’de öğretmenliğe başlayan Özgün, keman hocası Bedelyan Efendi’den yıllarca keman dersi aldı. 1959 yılında İngiltere Kraliyet Müzik Odaları imtihanlarını başarıyla geçen Özgün, keman hocası oldu.

1963 yılında İngiltere’de ‘Quildhal School of Music and Drama’ okulunu bir yılda tamamlayarak şeflik diploması alan Özgün, Kıbrıs’a döndüğünde, Limasol 19 Mayıs Lisesi’nde müzik öğretmenliğine başladı. Çeşitli müzik faaliyetleri yanında Limasol’daki Limasol Radyosu’nun kuruluşuna katkıda bulunan Özgün, burada müzik bölümünü yönetti.

1968’de Lefkoşa Türk Lisesi ve Öğretmen Koleji müzik öğretmenliğine tayin olan Özgün, 1972’de Eğitim Bakanlığı’nda müzik danışmanlığına ve müfettişliğe atandı. Özgün, 1983 yılında Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü’ne getirildi ve 1987 yılında devlet konservatuarını kurdu. Daha sonra Güzel Sanatlar Ortaokulu adını alan bu okuldan 1988 yılında emekli olan Özgün, tüm yaşamını müziğe adadı.

Fikret Özgün, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun elemanlarının çoğunun da müzik hocasıydı.

Özgün, öğretmenliği süresinde müzikle ilgili yapılan birçok faaliyette eğitmen ve icracı olarak görev aldı.

1988’de kendi isteği üzerine emekliye ayrılan Özgün, kendi evinde müzikle uğraşmaya devam etti.

1991 yılında kalp ameliyatı geçiren Özgün, 21 Temmuz 1993’te engin bilgi ve deneyim sahibi olduğu müzik alanında çok yararlı hizmetler vermesi beklendiği bir sırada 64 yaşında hayatını kaybetti. Fikret Özgün, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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17/12/2022 17:07