Girne-Değirmenlik Dağyolu’nda bugün öğle saatlerinde çekilen video bir mikser sürücüsünün sorumsuzluğunu gözler önüne serdi. Sorumsuz şoför yönetimindeki mikser ile Girne’den Değirmenlik’e doğru giderken mikserin vanası açıldı. Onlarca metreküp beton anayola döküldü. Olayı görüntüleyen bir vatandaş ise “insan hayatına verilen değer bu mudur” diyerek duruma tepki gösterdi. Birçok vatandaş ise durumun bir an önce polise taşınması gerektiğini savundu.