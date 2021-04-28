Onlarca yıl yaşayabilen ve tarantulaya benzeyen yeni bir zehirli örümcek türü keşfedildi

Uzmanların onlarca yıl yaşayabileceğini söylediği yeni bir "tarantula benzeri" örümcek türünün yakın zamandaki keşfinin ardında ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Hayvanat Bahçesi personelinin olduğu bildirildi.

Pine Rockland Tuzak Kapılı Örümceği ilk olarak 2012'de hayvanat bahçesini çevreleyen Pine Rockland ormanlarında Miami Hayvanat Bahçesi'nden bir görevli tarafından görülmüştü fakat bölgede neredeyse 10 yıldır aynı türden başka hiçbir örümcek bildirilmemişti.

Bildirilenlere göre örümceğin kısa süre önce hayvanat bahçesinde görülmesinin ardından ürkütücü türün bir mensubu yakalandı ve Georgia'da "tuzak kapısı" örümcekleriyle ilgili araştırmaların yürütüldüğü Piedmont Üniversitesi'nde analize gönderildi.

Hayvanat bahçesi koruma şefi Frank Ridgley'e göre söz konusu yaratıklar adını, avlarını bitki örtüsü ve toprağın altına kurdukları bir “tuzak kapısı" altından yakalamaları ve kaya oluşumları içinde yaşamalarından alıyor.

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Bildirilenlere göre bu tür aynı zamanda uzun yaşamasıyla biliniyor. Dişi Pine Rockland örümceklerinin 20 yıldan fazla yaşadığı düşünülüyor.

Piedmont Üniversitesi'nden Dr. Rebecca Godwin "bunun kesinlikle yeni bir tür olduğunu", yaklaşık 7 yıl yaşayan erkeklere dair görülmelerin bildirildiğini ve dişilerin daha nadir görüldüğünü söyledi.

Godwin "Hayvanat bahçesi personelinin karşılaştığı hayvanlar gezgin erkeklerdi" dedi.

Ön yarısında sert bir kabuk (carapace) ve üstünde açık renkli bir leke bulunan gümüşi gri bir karınları var. Gerçekten de çok güzel örümcekler.

Örümcek türünün keşfini duyuran Ridgley şunları söyledi:

Küçük, parlak ve siyah bir tarantulaya benziyor. Bu tip türler pusu avcılarıdır. Yüzeyde menteşeli bir kapıyla yumuşak ve kumlu bir alt tabakaya açılan ağdan yapılmış bir oyuk oluştururlar.

Tüm hayatlarını bu oyukta geçirirler, avlarının tuzak kapısından geçmesini bekler ve sonra avlarını yakalamak için kamufle edilmiş inlerinden dışarı çıkarlar.

Hayvanat bahçesi personeline göre Miami-Dade Belediyesi'nde Pine Rockland habitatının yalnızca yüzde 1,5'i Everglades Milli Parkı'nın dışında bulunduğundan, örümcek türünün tehlike altında olduğu düşünülüyor.

Ridgley "Şehrin ortasındaki tehlike altında olan bir ormanın bir parçasında bunun gibi yeni bir türün bulunabileceği gerçeği sadece bildiklerimizi değil, aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyenleri de kaybetmeden önce bu ekosistemleri korumanın önemini vurguluyor" ifadelerini kullandı ve ekledi:

İlgili türün zehirlerinin ağrı kesici ilaçlarda ve kanser tedavisinde potansiyel kullanıma sahip bileşikler içerdiği bulundu.

Independent Türkçe

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28/04/2021 09:34