Onlardan uzak durun

Kadın erkek ilişkilerini anlayabilmek sanıldığı kadar kolay olmaz. Kadınların ve erkeklerin ilişkilerden beklentileri çok farklı olur. Bu sebeple ilişkilerde çiftler arasında uyum yakalayabilmek zordur. Özellikle bazı erkekler yaptıkları davranışlarla güzel giden her şeyi mahvedebilir. Katlanılması zor olan bu davranışlar kadınları adeta çileden çıka

İlişkiler her zaman mutlu devam etmez. İki farklı insanın birbirine alışması zaman alır. Ancak ilişkilerde erkeklerin alışkanlık haline getirdiği bazı davranışlar huzurlu bir ilişkiyi sonlandırabilir.

1- BENCİL OLMAK

Bencil davranışlar hem sosyal ilişkileri hem de ikili ilişkileri sorunlu hale getirir. İlişkilerde sadece kendini düşünen erkeklerle birlikte olmak kolay olmaz.

Bencil bir erkek kendinizi değersiz hissetmenize sebep olabilir. Düşüncelerinizi ve isteklerinizi önemsemeyen biriyle çok uzun süre birlikte olamazsınız.

2- İLK KURAL SAYGI

İlişkinizin mutlu, huzurlu ve sağlıklı devam edebilmesi için aranızdaki saygıyı korumanız gerekir.

Ancak çiftler birbirlerine alıştıkça aradaki saygı zamanla yok olabiliyor. Saygısız davranışlar ortaya çıkmaya başladığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.

İlişkinizde size saygısız ve kaba davranışlarda bulunun bir erkekle beraberseniz sürekli kendinizi tartışma ve kavgaların içerisinde bulabilirsiniz. Bu durum da bir süre sonra aranızdaki ilişkiyi yıpratır.

3- TEMBEL OLAN ERKEKLER

Herkesin hayatını sürdürebilmesi için çalışması gerekir. Çalışmak herkesi daha dinç tutar ve gelişmesini sağlar. Ancak tembel ve çalışmayı sevmeyen bir erkekle birlikte olmak sizi çileden çıkarabilir.

Hayata karşı hedefleri, hayâlleri ve planları olmayan bir erkekle paylaşacak şeyler bulamazsınız.

Asla çabalamaya ve her zaman hazır bekleyen bir kişiyle birlikte olmak bir süre sonra ne kadar çok sevseniz de aranızdaki bağları koparmanıza sebep olur.

4- BAKIMSIZ OLMAK

Kadınlar her zaman kendilerine özenli bir şekilde bakarlar. İlişkinin başında gösterdikleri özveriyi sonraki zamanlarda da sürdürür.

Her kadın birlikte olduğu erkeğin bakımlı olmasını ister. Ancak erkekler bu konuda yeterli olamazlar.

Giyimine ve bakımına özen göstermeyen bir erkek bir süre sonra birlikte olduğu kadını çileden çıkarabilir. Bu sebeple her zaman kişisel temizliğinize ve bakımınıza özen göstermeniz gerekir.

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22/09/2022 20:13