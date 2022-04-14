Onları tanımak imkansız

Uzun zamandır beraber olduğunuz kişiyle mutlu olma hayali kurarak evlenirsiniz. Ancak aynı evin içerisinde girdiğinizde hiç beklemediğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Evlendiğinizde "çok iyi tanıyorum" dediğiniz insanın değiştiğine şahit olursunuz. İyi yönde olan değişimler ilişkinizi güçlendirir ancak kötü yönde olan değişim her iki tarafı da üzer. Peki, hangi burçlar evlendiğinde değişir?

Evlendikten sonra duygusal özelliklerden tutun da dışa dönüklüğe ve sorumluluğa kadar birçok özellik değişebiliyor. Evlendikten sonra değişen burçları sizler için araştırdık.

TERAZİ BURCU

Terazi burçları duygusal ve adaletli yapıları ile bilinirler. Mutlu ve huzurlu olmak terazi burçlarının hayatındaki en önemsedikleri noktalardan sadece biridir. Bu sebeple terazi burcu olan kişiler nasıl mutlu olacaklarsa kendilerini o yönde değiştirir. Evlilikte kendi eksik yönlerini görür ve uyum sağlamak için kendisini değiştirir. Onun bu tavrı hayatındaki insanın mutluluğu için de önemlidir.

BALIK BURÇLARI

Balık burçları duygusal ve hassas yapıları ile bilinir. Onlar ilişkilerinde her zaman özenli ve romantik davranır. Evlendiklerinde de bu durum asla değişmez. Aynı özverili ve düşünceli tavırlarıyla eşlerine yaklaşırlar. Balık burcu olan kişilerin evlendikten sonra duygu ve düşünceleri daha da hassas olur. Empati yetenekleri çok gelişmiş olan balık burçları, kusurlu yönlerini değiştirmek için elinden geleni yapar. Beraber olduğu kişiyi asla üzmez.

OĞLAK BURÇLARI

Oğlak burçları genellikle sabit yapıda olan kişilerdir. Onların hayat tarzında ya da düşüncelerinde değişiklik yapabilmesi her zaman diğer kişilere göre daha zor olur. Oğlak burçları ancak evlendiklerinde kendilerini değiştirebilir. Oğlak burçlarının baskıcı ve kuralcı yapıları onların olumsuz özelliklerinden biridir. Evlendiklerinden bu özelliklerini değiştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Eşlerini üzmemek ve onları mutlu etmek için daha esnek bir yapıya dönüşebilirler. Oğlak burcu olan kişilerin bu değişimi partnerini oldukça şaşırtır.

ASLAN BURÇLARI

Aslan burcu olan kişiler neşeli ve sosyal olur. İlişkileri boyunca hep enerjik ve dışa dönük olan aslan burçları için evlendiklerinde durum biraz değişebilir. Normal yaşantılarında asla eve girmek istemeyen ve hep sosyalleşmek isteyen aslan burçları evlendiklerinde tamamen kendilerini evlerine adarlar. Hatta evden çıkmayı hiç istemezler. Bu durum onlarla beraber olan kişileri çok şaşırtır. Birden bire tembel bir yapıya dönüşen aslan burçları evlilikte çok değişen burçların arasında yer alır.

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14/04/2022 19:02