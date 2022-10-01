Onların aurası herkesi kendilerine çekiyor...

Bazı insanlar, herkesin hayranlıkla baktığı güçlü bir enerji yayar. Kararlı, enerjik ve kendilerinden çok eminler. Etkili karar verme becerilerine sahipler ve hedeflerine ulaşma konusunda oldukça kararlılar. Enerjileri oldukça bulaşıcı, girdikleri her ortamda pozitif enerjileriyle dikkat çekiyorlar. Astrolojinin en yüksek enerjili burçlarını öğrenin.

KOÇ BURCU

Ortamda eğer bir Koç burcu varsa, onu hemen tanırsınız, olayların en merkezinde olurlar. Enerjileri sayesinde her daim ortamın en dikkat çekici kişisi olmayı başarırlar.

Koç, roketle çalışan bir enerjiye ve onları ses hızında birçok yöne fırlatan dürtüsel bir doğaya sahiptir. Aslında o kadar çok enerjileri var ki bazen kendileriyle ne yapacaklarını bilemiyorlar.

Pek çok hırslı Koç, tam zamanlı işlerine ek olarak yarı zamanlı işler alarak kendilerini meşgul eder ve fazladan zamanlarını doldurur.

YAY BURCU

Yay burcunun enerjisi, her zaman iyi vakit geçirmek istemelerinden kaynaklanır! Genellikle başkalarını cesaretlendiren, partiyi başlatan onlardır. Sadece enerjileri değil, aynı zamanda dayanıklılıkları da var.

Tam onların bitmek üzere olduğunu düşündüğünüzde, birisi bir enerji patlamasıyla çılgın bir fikirle gelirse, Yay sıçrayacak ve yeniden canlanacak, macera çağrısını takip etmeye hazır olacak!

Maceraperest özellikleri bu enerjileriyle birleştiğinde onların keşfedemeyeceği ve başaramayacağı şey yoktur.

OĞLAK BURCU

Oğlak, diğer bazı işaretlerin kapı dışı dürtüselliğine sahip olmasa da, Oğlak daha çok zodyakın “enerji veren tavşanı” gibidir çünkü her zaman “devam eder, gider ve gider!”

Asla azalmayan bir yapılacaklar listesine sahipler, diğer hedeflere ulaşıldığı ve kazındığı kadar hızlı bir şekilde listeye yeni hedefler ekliyorlar. Bu çalışkan işçiler, gün doğumundan gün batımına kadar çalışırlar.

Enerjilerini doğru kordine ettiklerinde başarı onlar için kaçınılmazdır ve istediklerini önünde sonunda alırlar.

ASLAN BURCU

Hırslı Aslan, hayatın sunduğu tüm iyi şeylerin peşinde koşan, dizginlenemez bir enerji tarafından yönlendirilir. Yaşanacak çok şey var ve onların yavaşlamak için hiç zamanları yok.

Yaşama aşık Aslan burcunun, her daim beslenmeye ihtiyacı olan büyük bir egosu olduğu bilinir ancak diğer yandan, aynı derecede büyük bir kalbe sahipler ve enerjilerinin çoğunu diğer insanları mutlu etmeye harcıyorlar!

İKİZLER BURCU

İkizlerin enerjisinin çoğu dillerindedir! İkizler, söyleyecekleri asla tükenmeyen akıllı ve esprili sohbetçilerdir.

Bir İkizler etraftayken bir toplantı asla sıkıcı değildir ve misafirleri sabaha kadar mutlu edebilirler.

Ne yazık ki, İkizler'in hiç yorulmayan konuşma enerjisi çok ileri gidebilir ve özellikle dedikodu yapmaya başladıklarında veya esprileri alaycı bir hal aldığında olumsuz bir not alabilir.

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01/10/2022 18:24