Online alışverişte dolandırılmamak için bunlara dikkat edin!

İnternet, hayatımızı pek çok alanda kolaylaştırsa da tehlikeleri de içinde barındırıyor. Paranızı ve kimliğinizi internetin tehlikelerine maruz bırakmadan online alışverişin rahatlığını yaşamak istiyorsanız özellikle birkaç noktada dikkatli olmasınız.

Antivirüs programı kullanın

Güvenli bir internet deneyimi yaşamak ve siber suçluların avı haline gelmemek için en etkili yol lisanlı ve güçlü bir anti-virüs programına sahip olmak. Virüsleri ve kötü amaçlı yazılımları cihazınızdan uzak tutmak, kötü amaçlı kişilerin kredi kartı bilgilerinizi kolayca ele geçirmesini önlemek için karmaşık tehditleri etkisiz bırakabilecek, gelişmiş özelliklere sahip bir virüs programı kullanın.

Başkasının cihazıyla alışveriş yapmayın

Kişisel bilgilerinizi girerek online olarak ödeme yapacağınız online alışveriş, virüs bulaşmış bir cihazda gerçekleştiğinde kabusa dönüşebilir. Virüs bulaşmadığından emin olamayacağınız için başkasının cihazıyla online alışveriş yapmayın.

Ücretsiz wi-fi’lere dikkat edin

Bankacılık işlemleri ve e-ticaret alışverişleri gibi birincil öneme sahip işlemler söz konusu olduğunda restoran, alışveriş merkezi, otel, vb. noktalardaki serbestçe bağlanılabilen WiFi ağlarını tercih etmeyin.Bu tür ağlar, siber saldırganların amaçlarına kolay şekilde ulaşmasını sağlar.

Sanal kart kullanın

İnternetteki alışverişlerin riskini azaltmak üzere piyasaya sürülen sanal kartlar, güvenle ve kolaylıkla alışveriş yapmanızı sağlar. Sanal kartlarda limit belli olduğundan yasa dışı erişim halinde ele geçirilen para miktarı düşük olur.

Güvenilir sitelerden alışveriş yapın

Güvenli olduğundan emin olmadığınız alışveriş sitelerinden alışveriş yapmayın. Güvenli alışveriş imkanı sunan, güvenirliği bilinen e-ticaret platformlarını tercih edin. Bu noktada siber saldırganlar, site ile benzer URL kullanabileceğinden adres çubuğunu incelemeyi ihmal etmeyin. Web sitesi alan adlarının ‘https’ ile başlaması, arka planda içeriğin şifrelendiği ve bağlantının korunduğu anlamına gelir.

Ekstrenizi inceleyin

Alışveriş yaptıktan sonra hesap ayrıntınızı gözden geçirin. İki defa ödeme yapılmış olması gibi aksi bir durumu tespit ettiğinizde bankanızı arayarak kredi kartınızı kapatabilirsiniz. Özellikle Efsane Cuma, Siber Pazartesi gibi yoğun alışveriş yapılan dönemlerde ekstrenizi incelemeyi ihmal etmeyin.

Online alışveriş için ayrı mail adresi açın

Siber saldırganlarının kişisel verileri ele geçirmek için kullandığı yöntemler arasından reklam, promosyon gibi e-postalar bulunuyor. Bu gizli potansiyel tehlikeleri saf dışı etmek için yalnızca online alışveriş için kullanabileceğiniz özel bir hesap oluşturun.

Güçlü bir şifre belirleyin

İnternetin çok fazla alanda hayatı kolaylaştırmasının bir sonucu olarak onlarca hesap ortaya çıkıyor. Bu hesaplar için tek bir şifre belirlemek ve zayıf, kolay bir şifre belirlemek siber saldırganlara davetiye çıkarmak anlamına gelecektir. Bu nedenle harf, sembol ve rakam kombinasyonundan oluşan, kişisel bilgilerden bağımsız uzun ve güçlü bir şifre oluşturun. Şifre yöneticisi programlardan da yardım alabilirsiniz.

Dipnotları okumayı ihmal etmeyin

Online alışveriş yapacağınız e- ticaret sitelerinde gizlilik şartları gibi dipnotları okumayı ihmal etmeyin.

10/01/2020 23:13