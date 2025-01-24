''Online Çocuk Yogası Semineri'' düzenleniyor

Kıbrıs Otizm Derneği, özel gereksinimli bireyler ve aileleri için “Özel Gereksinimli Bireylerde Çocuk Yogasının Önemi” konulu online seminer düzenliyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, 28 Ocak Salı günü saat 20.00'de düzenlenecek seminer, Özel Eğitim Öğretmeni ve Çocuk Yogası Eğitmeni Sema Maviş Bebek tarafından verilecek.

Etkinlik, dernek çatısı altında 22 Şubat itibarıyla aylık ücretsiz yoga sınıflarının ön bilgilendirme toplantısı niteliğini taşıyor. Seminere ve yoga sınıflarına katılım ve kayıt için 0533 888 87 74 veya 0542 857 76 46 numaralı telefonlardan derneğe ulaşılabilecek.