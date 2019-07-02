Online ödemeler Paycell ile daha hızlı ve kolay

Geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerinin hayatına dokunmayı sürdüren Kuzey Kıbrıs Turkcell ödeme platformu Paycell ile iş birliği yaparak müşterilerin online ödemelerinde büyük bir yeniliğe imza attı.

Türkiye’nin en yenilikçi ödeme platformu olan Paycell ile iş birliği başlatan Kuzey Kıbrıs Turkcell’de, artık müşterilerin fatura ödeme veya kontör yüklemesi hem daha hızlı hem de daha kolay olacak. Buna göre müşterilerin kart bilgileri Paycell ödeme platformunda PCI-DSS güvenlik sertifikalı bir altyapı ile en güvenli şekilde saklanabilecek. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi internet sitesi www.kktcell.com’da fatura ödeme ve kontör yükleme işlemleri sırasında müşterilerin kredi kartı bilgileri saklanırken bir sonraki işlemde ayni bilgileri tekrarlama gereksinimi duymayarak zamandan tasarruf edebilecekler.

Ödemede zamandan tasarruf, hız ve kolaylık

Kuzey Kıbrıs Turkcell Müşteri Deneyimi Ürün Yöneticisi Ersen Şanlıdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada aynı zamanda müşterilerine verdikleri önemin de altını çizdi. Şanlıdağ, yoğun çalışma hayatı ve iş temposu içerisinde herkesin zamanının çok değerli olduğunu vurguladığı açıklamasında şu detaylara da yer verdi: “Hepimiz gün içerisinde bir koşuşturma halindeyiz. Kimimiz yoğunluktan iş yerlerimizden çıkamıyoruz, kimimiz artan trafikten faturalarımızı ödemeye yetişemiyoruz, kimimiz de uzun kuyruklar beklemek istemiyoruz. İşte tüm bu şartları düşündüğümüzde online ödeme gerçekten zaman anlamında hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Paycell’i hayata geçirerek de tam anlamıyla altyapısı güçlü bir platformu hayata geçirdik. Amacımız müşterimizi her zaman memnun etmek ve bu anlamda ne yapabileceğimizi analizler yaparak uygulamaya almaktır. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak müşterilerimizin hayatlarına ufak dokunuşlarla hem kolaylık sağlamayı hem de keyif katmayı sürdüreceğiz.”

Kart bilgilerim nasıl saklanır?

Kart bilgileri Paycell ödeme platformunda PCI-DSS güvenlik sertifikalı bir altyapı ile saklanıyor. Kartlı Ödeme Endüstrisi Veri Güvenlik Standardı (PCI DSS), kredi kartının işlenmesi, iletilmesi ve saklanması aşamalarında uyulması gereken mantıksal ve fiziksel bilgi güvenliği kurallarını tanımlıyor. Bu kurallar PCI (Payment Card Industry) adı verilen ve aralarında American Express, MasterCard Worldwide, Visa, Discover Financial Services, JCB International gibi üyeleri bulunan bir konsey tarafından geliştirilip yayımlanıyor.