Ons fiyatı vites yükseltti: Gram altında rekor serisi devam ediyor

Piyasalar, Fed'in Mart 2024 gibi erken bir tarihte faiz indirimine başlayabileceği ihtimalini yüzde 25, Mayıs ayına kadar ise yüzde 45 ihtimalini görüyor. Dün ülkede açıklanan veriler, ABD'de yeni ev satışlarının mevsimsellikten arındırılmış bazda yüzde 5,6 düşüşle Ekim ayında 679.000 adede gerilediğini ve analistlerin beklediği 723.000 adedin gerisinde kaldığını gösterdi.

Yeni haftanın ilk günlerinde altın fiyatlarında sert yükseliş dikkat çekiyor. Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor.

ONS ALTIN 6.5 AYIN ZİRVESİNDE

Haftanın ilk işlem gününe 2.006 dolardan başlayan ons altın 2.018 dolar seviyesine kadar yükselerek 16 Mayıs 2023 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Ons altın günü 2.014 dolardan kapattı.

Bugüne 2.014 dolardan başlayan ons altında gün içerisinde en düşük 2.013 dolar, en yüksek ise 2.018 dolar seviyeleri test edildi.

Yatırımcılar artık daha fazla rehberlik için ABD PCE fiyatlarına, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesine, kişisel gelir ve harcama verilerine ve ISM İmalat PMI'ına bakıyor.

GRAM ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Haftaya 1.859 liradan başlayan gram altın 1.875 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altın günü 1.869 liradan kapattı.