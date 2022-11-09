Önümüzdeki günlerde drone uçuşu ve hava sporları faaliyetleri yapılamayacak

Solo Türk’ün 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle, önümüzdeki günlerde bazı saatlerde drone uçuşu ve hava sporları faaliyetleri yapılamayacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 13-14 Kasım’da 14.30-18.00 saatleri arasında, ayrıca 15 Kasım’da 09.30-18.00 saatleri arasında drone uçuşu ve hava sporları faaliyetleri gerçekleştirilemeyecek.

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09/11/2022 17:51