Önümüzdeki günlerde drone uçuşu ve hava sporları faaliyetleri yapılamayacak

ads ads ads ads
09/11/2022

ads
Önümüzdeki günlerde drone uçuşu ve hava sporları faaliyetleri yapılamayacak

Solo Türk’ün 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle, önümüzdeki günlerde bazı saatlerde drone uçuşu ve hava sporları  faaliyetleri yapılamayacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 13-14 Kasım’da 14.30-18.00 saatleri arasında, ayrıca 15 Kasım’da 09.30-18.00 saatleri arasında drone uçuşu ve hava sporları faaliyetleri gerçekleştirilemeyecek.

09/11/2022 17:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Önümüzdeki günlerde drone uçuşu ve hava sporları faaliyetleri yapılamayacak
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.