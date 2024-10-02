Önümüzdeki günlerde yağmur beklenmiyor...

Meteoroloji Dairesi havanın yarın ve cuma günü yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli bir hava kütlesi etkisinde kalmasının beklendiğini bildirdi. Sıcaklık ise 30-33 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi raporuna göre yarın hava açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı az bulutlu, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi açık ve az bulutlu; önümüzdeki Salı ve Çarşamba günleri ise açık az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden, perşembe ve cuma günleri ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.