Önümüzdeki hafta sıcaklık 24-27 derece, yağmur yok

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15/11/2021

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Önümüzdeki hafta sıcaklık 24-27 derece, yağmur yok

Meteoroloji Dairesi, 16-22 Kasım tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde hava gündüzleri 24 - 27 ºC dolaylarında  seyredecek.  Rüzgarınsa genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta  kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Havanın, açık, az bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi beklenirken, yağmur yağması öngörülmüyor.

 

 

15/11/2021 17:26
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TAGS: Önümüzdeki hafta sıcaklık 24-27 derece, yağmur yok, haberkibris,
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