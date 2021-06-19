Önündeki araca çarptı 2 kişi yaralandı

Mağusa Hastanesi yakınlarında meydana gelen çarpışmada 2 kişi yaralandı palmiye ağacı ve 3 araç hasar gördü

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19/06/2021
MHA

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Önündeki araca çarptı 2 kişi yaralandı

Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde Gazimağusa Devlet Hastanesi yakınlarında dün saat gece çarpışma meydana geldi. 

EK 427 Plakalı araç sürücü Gazimağusa’dan İskele İstikametine gittiği esnada önünde bulunan GU 179 plakalı araca arkadan çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti, orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı ve refüj içerisinde durabildi 

GU 179 Plakalı araçta arkadan çarpmanın etkisi ile yoldan çıkarak yolun solunda park halinde duran araca çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ise Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kaza sonucu araçtan akan yağlar nedeni ile yol bir süre trafik akışına kapatılırken, İtfaiye ekipleri tarafından yol üzerinde bulunan yağlar su ile yıkanılarak temizlendi daha sonra ise trafik akışına açıldı. 

Kaynak: MHA



 

19/06/2021 09:44
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TAGS: Mağusa, kaza, trafik
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