Önüne atılan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

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26/04/2021

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Önüne atılan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Gazimağusa’da bugün saat 20.45 saatleri sırasında Kaleiçi’nde Yeşil Deniz Caddesi üzerinde kaza meydana geldi.

Araç sürücüsü S.Ö. önüne atılan köpeğe çarpmamak için dümeni sola kırınca önce sol tarafta bulunan kaldırıma daha sonra ise yolun sağ tarafta bulunan kaldırım ile yolu ayıran 5 adet demir gugolara çaptı daha sonra kaldırımda bulunan 2 tanede yemek masasına çarpan araç daha sonra yol içerisinde yan şekilde durdu.

Araç içerisinde bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Araç kullanılmaz hale gelirken, araçta maddi hasar oluştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.(MHA)

 

 

26/04/2021 21:45
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TAGS: Önüne atılan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı, haberkibris, kıbrıs,
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