Karaoğlanoğlu’nda, bugün saat 02:00 sıralarında 29 yaşındaki bir şahış önüne ne geldiyse saldırdı. Araba ve apartmanı hasara uğratan şahıs aynı zamanda iki kişiyi bıçakla yaraladı.

Karaoğlanoğlu’nda, bugün saat 02:00 sıralarında Tunalar Sokak üzerinde bulunan bir sitede, M.A.M.A.(E-29), aynı site içerisindeki 5 numaralı daireye ait pencere camı ile 11 numaralı daireye ait kapının camını vurup kırarak hasara uğrattıktan sonra, tasarrufunda bulunan bıçak ile aynı sitede sakin Ecem KOCADEVECİ’yi sol el serçe parmağından, Doğuş YILMAZ’ı sol omuz kısmından yaralamış ve apartmanın giriş katındaki otopark alanı içerisinde bulunan Aşkın Edip GÜLEN’e ait aracın kaportasına ve cam sileceklerine hasar verdi. M.A.M.A tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

06/11/2019 15:41