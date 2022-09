 Onunla baş başa kalmadan önce bir daha düşünün

Potansiyel bir partnerle cinsel uyumluluğunuzu değerlendirirken, libido akılda tutulması gereken tek şey değildir, çünkü aşkın ateşini yükseltmek söz konusu olduğunda burcunuzun da etkisi olacağını bilmelisiniz. Peki, libidosu en yüksek burçlar hangileri? Burcunuzun cinsel yaşamınızı nasıl etkilediğini öğrenin. İşte libidosu en yüksek olan burçlar listesi…

LİBİDOSU EN YÜKSEK BURÇ...

Farklı zodyak işaretleri, değişen kişilik özelliklerine sahiptir ve bu işaretlerden bazıları, unutulmaz, sıcak ve yatakta ateşli olarak bilinir. Bunun basit nedeni, daha çok istemeleridir. Libidosu yüksek olan burçlar, yüksek cinsel dürtülere sahiptir ve her an her konuyu cinselliğe bağlayabilir. İşte libidosu yüksek olan burçlar…

AKREP

Libidosu en yüksek burç akreptir. Akrepler, tüm Zodyak ailesinin ‘seks burcu' olarak ün salmıştır. Yüksek bir cinsel dürtüye sahiptir ve son derece şehvetli ve aşklıdır.

Temel olarak libidoları tarafından yönetilirler, bu nedenle 1 numaralı yer onlara ayrılmıştır. Partnerleriyle yataktayken onlara taptıkları söylenir ancak bu samimiyeti onlar yönetir.

Akrepler genellikle süper seçicidir ve yüksek standartları vardır, bu nedenle layık görülmek için cinsel ve duygusal yoğunluklarına uymanız gerekir.

KOÇ BURCU

Libidosu en yüksek burçlar arasında üst sıralarında yer alan diğer burç ise Koç! Yatakta genellikle harika oldukları için bu Zodyak işaretiyle unutulmaz bir cinsel karşılaşma yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. Koç için seks doğal, yoğun ve tutkuludur. Onların dürtüsel, spontan, kişilikleri ön sevişmeyi gerektirmez, çünkü Koç'lar her şeyden önce doğal olarak aç ve arzuludur.

Eylem ve seks gezegeni Mars tarafından yönetilen Koç’un gündem konuları arasında her daim cinsellik vardır.

Seks onlar için nefes almak kadar doğaldır ve Koç burcuyla seks, partnerlerinin daha fazlasını istemesine neden olan unutulmaz, sıcak ve ateşli bir deneyimdir.

BOĞA BURCU

Boğaları yatakta harika yapan şey, sekse doğrudan yaklaşımlarıdır. Boğa libidosu en yüksek burç listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Seks yapmayı nefes almak ve yemek yemek kadar doğal görürler ve bu nedenle duyularını harekete geçiren cinsel karşılaşmaları severler. Boğalar, yataktaki diğer kişinin ihtiyaçlarını karşılamada oldukça iyidir.

Aşk gezegeni Venüs tarafından yönetilen Boğalar, tamamen şehvetli sevgi ve romantizmle ilgilidir, bu da onları kendi şefkatli yollarıyla yatakta harika kılar.

YENGEÇ BURCU

Libidosu en yüksek burç listesinde dördüncü sırada ise daha çok duygusallıklarıyla bilinen yengeçler var.

Yengeçler için seks duygusal bir ilişki olsa da, aynı zamanda partnerlerinden en çılgın hayallerinin ötesinde zevk almayı seven romantiklerdir. Çoğunlukla sadece birini gerçekten sevdiklerinde ilişkiye girerler, ancak bu bağ bir kez kurulduktan sonra size en iyi orgazmı verebilirler.

Bir Yengeç tarafından güvenilecek kadar şanslıysanız, ne kadar azgın olabileceklerine ve cinsel libidolarının ne kadar yüksek olduğunu öğrenebilirsiniz.

BALIK BURCU

Balık'ın cool görünüşü "seks" diye bağırmayabilir ancak bu su burcu oldukça şehvetli bir işarettir.

Partnerlerine kendilerini özel hissettirmek ve yeni şeyleri yakından denemeyi sevdirmek için sınırları zorlarken, yatakta rüya gibi romantikler olarak kendilerine bir isim yaptılar. Balıklar ayrıca yatakta sevgilileriyle birleşmeyi ve bir olmayı severler.

Zodyakın hayalperesti Balık, gerçeklikten biraz kaçmalarına yardımcı olan romantik, her şeyi tüketen cinsel deneyimleri sever.

Kalpleri sizinle güvende hissediyorsa, vücutlarını sizinkiyle birleştirler ve size en romantik bir orgazm deneyimi yaşatabilirler.

BAŞAK BURCU

Öğrenmeye, iyileştirmeye ve bedenlerini iyileştirmeye istekli olmaları nedeniyle, Başaklar cinsel açıdan en açık burçlar arasında kabul edilir. Libidosu en yüksek burçlar listesinde alt sıralarda kalsa da başak burcu doğru ortam oluşturulduğunda tatlı bir seks canavarına dönebilir. Genellikle ön sevişmelerinin bir parçası olarak müstehcen konuşmayı severler

ASLAN BURCU

Güçlü libidoları ve seks iştahları sayesinde partnerlerini hem duygusal hem de fiziksel olarak harika hissettirebilirler.

Genellikle sahip olabilecekleri ve kendilerini yatakta en iyisiymiş gibi hissettiren aşıklardan etkilenirler.

Nasıl cezbedeceğini, baştan çıkaracağını ve baştan çıkaracağını bilen bir partnerle birliktelerse, Aslan'ın cinsel libidosu tavan yapar.

Aslanlar ayrıca gösteriş yapmayı sevdikleri için eşlerinin egosunu nasıl güçlendireceklerini ve cinsel dürtülerini de oldukça yüksek tutacaklarını bilirler.

YAY BURCU

Ateş burcu Yay, ateşli ve çapkındır, genellikle sadece eğlence için cinsel bir deneyim başlatmaya hazırdır.

Yay burcu libidosu yüksek burçlar arasındadır. Fetihlerini sergilemekten hoşlanırlar ve onlar için seks yapmak, tüm şehvetli enerjilerini yatak odasında sonuna kadar oynamaya odakladıkları için spor yapmak gibi olabilir. Bu yüzden bir Yay ile sevişirken, işlerin garip ve canlı olacağından emin olabilirsiniz.

Genel olarak, maceracı doğaları Yay seksini vahşi bir yolculuk haline getirir - fantezileri, eğlenceli yerleri ve düzenli olarak yeni pozisyonları keşfetmek için hazırlanın.

İKİZLER BURCU

İletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilen İkizler, seks yaparken sözlü iletişimciler olma eğilimindedir, bu nedenle partnerlerine kendilerini ne zaman açık hissettiklerini ve ne zaman kendi alanlarını istediklerini söylerler.

Bu nedenle cinsel dürtüleri ve libidoları zaman zaman sıcak ve soğuk olabilir, ancak ruh halinde olduklarında, doğanın durdurulamaz bir gücüdür

İkizler yatakta inanılmaz derecede şehvetli konuşmacılar olabilir. Çuvaldaki her şeye açıktırlar ve yeni her şeyi deneyeceklerdir. Bu nedenle, İkizler ile seks yaparken açık fikirli olmanız önerilir.

OĞLAK BURCU

Satürn tarafından yönetilen Oğlaklar, her zaman ciddi ve çalışmaya adanmış olmakla ün kazanırken, yatak odasında da sert davranırlar

Çok çalışkan, oyunbaz havaları, onları normal şeylerin dışındaki herhangi bir şeyle denemeye açık hale getiriyor ancak Oğlaklar genellikle cinsel yaşamlarını kimseyle açıkça tartışmazlar. Gizli kapılar ardında libidosu en yüksek burçlar listesini alt üst edebilirler.

Efsanevi azimleri cinsel olarak karşılığını verir çünkü dayanıklılıklarını çoğu burçtan daha uzun süre koruyabiliyorlar

TERAZİ BURCU

Terazi, seks fanatiği olmaktan ziyade, ortaklarına istediklerinden daha fazla zevk vermeyi amaçladıkları için daha umutsuz-romantik tiplerdir. Ayrıca, partnerlerini önce orgazm etmek onlar için çok uyarıcı olabilir.

Teraziler , seks fanatiği türünden ziyade umutsuz-romantik tiptedir.

Terazi yatakta harikadır, ancak aşırı duygular yerine dengeyi hissetmeyi tercih ederler, bu nedenle cinsel dürtüleri diğer zodyak işaretlerinden daha dengelidir

KOVA BURCU

zakıllarıyla sevişirler, bu nedenle güçlü bir libido ve cinsel dürtüleri olsa da, ilişkilerde her zaman odaklandıkları ana şey bu değildir

Genellikle kafalarının içinde çok fazla yaşarlar, bu da her zaman sekse öncelik vermemelerine, hatta çok meşgullerse libidolarını bastırmalarına neden olur ancak işler bir kez açıldığında, ortakları bir muamele için içeri girerler, çünkü aynı zamanda sıra dışı ve çarşaflar arasında açık fikirli oldukları bilinir.

Alışılmadık ve açık fikirli oldukları düşünüldüğünde, Kova, seksi eğlenceli tutacak ve her zaman yeni şeyler denemek için istekli olacaktır.

11/09/2022 22:11