Önünüze her an biri çıkabilir

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25/09/2022

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Önünüze her an biri çıkabilir

Özel Haber

Ölümle neticelenen ya da yaralanmalı birçok kazanın meydana geldiği Yakın Doğu Bulvarı üzerinde aydınlatma lambaları olmasına rağmen yarısı yanıyor yarısı yanmıyor.

Karanlığa gömülen yolda araç kullanırken zor anlar yaşayan sürücüler, “Fuarın olduğu bölge zifiri karanlıkta. Karanlık yolda bir anda önünüze biri beliriyor. Herkes için büyük tehlike” ifadelerine yer veriyor.

Yetkililerin bir an önce önlem almasını isteyen sürücüler, yolda aydınlatma lambaları olmasına rağmen neden yolun yarısının zifiri karanlıkta olduğunu sordu.

 

 

25/09/2022 20:53
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TAGS: Önünüze her an biri çıkabilir
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