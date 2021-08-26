Onur Borman devlet yönetimi dersi verdi

Ekonomi ve Maliye eski bakanı Onur Borman, tüp gaz tartışmalarına dahil olarak, stok sayımı yapmadan zam girişiminde bulunulmasının devlete ciddi kayıplar, özel sektöre de ciddi kazanç sağlayacağını belirtti. Geçmişte stok sayımı yapılarak, dolu tüplerden elde edilecek fazladan kazancın Fiyat İstikrar Fonu’na aktarıldığını ve bunun da halka indirim olarak yansıltıldığjnı aktaran Onur Borman, gerekirse başka bakanlıklardan ekip takviyesi alarak stok sayımı yapmanın yasal bir zorunluluk olduğunun da altını çizdi. Geçmişte yapılan bu uygulama, şimdi ülkeyi yönetenlerin aklına bile gelmiyor. Borman’ın önerisi şöyle:

Devletin onayı ile fiyatlar artırıldığında önce STOK sayımı yapılır . Stoklarda olan malın eski fiyatla yeni yürürlüğe girecek fiyat farkı yasalarımıza göre Fiyat İstikrar Fonuna alınır. Ve Bakanlar kurulunun onayladığı yeni fiyatı da tespit edildiği tarihten itibaren satıcı almaya başlar. Stoklarda ki FARK hazinenindir., Devletindir. Bu yapıldı mı yapılmadı ise satıcılara gayrıyasal olarak HAKSIZ kazanç sağlandı görüşündeyim. BAkanlar Kurulu nun bunu yapmadı ise devletin hazinenin ve Fif' İn alacağı ilgili satıcılara aktarılmış olduğu cihetle gayrıyasal işlem yapılmış oluyor. Geçmiş yıllarda bunu önlemek için Devletçe onaylanmadan ve fiyatlar ilan edilmeden stok sayımları yapılırdı ekipler tarafından. Ve fark devletçe Fona alınırdı. Ekonomi ve Maliye Ekonomi Bakanlığı'nın ekipleri, diğer bakanlıklardan takviye alarak.yapılırdı. Bu yapıldı mı yoksa haksız kazanç vergi afları gibi bağışlandı mı?

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26/08/2021 08:12