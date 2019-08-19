Onur Saylak televizyon ekranlarına geri dönüyor

Başarılı oyuncu Onur Saylak, Ay Yapım'ın yapımcılığında Eylül ayında ekrana gelecek olan Kuzgun dizisinin kadrosuna katıldı.

Geçtiğimiz sezon Star’da yayınlanmaya başlayan, Ay Yapım imzalı ‘Kuzgun’ dizisinin yeni sezon kadrosuna oyuncu Onur Saylak katıldı. Saylak, Ferman karakterine hayat verecek.

Kuzgun (Barış Arduç) ile Dila (Burcu Biricik) arasındaki yüzleşmede Dila’nın kendini vurmasıyla sezon finali yapan dizi eylül ayında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.