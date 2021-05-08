Onur Yürüyüşü 17 Mayıs'ta Lefkoşa'da yapılacak

KKTC'de, ilk kez 2014 yılında yapılan ve geçen yıl hariç her yıl düzenlenen Onur Yürüyüşleri, bu sene Pronto Çemberi’nde gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle çevrim içi (online) ortamda düzenlenen etkinliklerle 17 Mayıs’a dikkat çeken Kuir Kıbrıs Derneği, bu yılki Onur Yürüyüşü’nün, 17 Mayıs Pazartesi saat 18.00’de Pronto Çemberi’nde düzenleneceğini duyurdu.

Dernek herkesi, Pronto Çemberi’nde oluşturulacak Gökkuşağı Zincirinin parçası olmaya davet etti.

17 MAYIS NEDİR?

17 Mayıs, Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü olarak her yıl düzenlenen yürüyüş ve etkinliklerle kutlanıyor.

17 Mayıs 1990 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından eşcinsellik, Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması (ICD)’nın akıl hastalıkları listesinden çıkarılmıştı.

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda ‘Onur Yürüyüşleri’nin, Dernek bünyesinde kurulan 17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından düzenlendiği ifade edilerek, bu yürüyüşlerin; lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) ayrımcılığa uğramaması ve insan haklarına eşit erişiminin sağlanması için yapıldığı vurgulandı.

Geçtiğimiz yılki etkinliklerin online olarak gerçekleştiği ve pandeminin LGBTİ+ bireyler üzerindeki etkilerini tartıştıkları anımsatılan açıklama, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz bir yılda durum göstermiştir ki tüm dünyada pandemiden özellikle biz LGBTİ+’lar başta olmak üzere tüm mülteciler, kadınlar, çocuklar, işçi sınıfı, sağlık çalışanları, yaşlılar ve daha birçok grup olumsuz olarak etkilenmekte ve yöneticiler bu durumu kontrol altına almakta başarısız kalmaktadır.”

“AYNI DENİZDEYİZ, AYNI GEMİDE DEĞİLİZ”

Pandemi sürecinde, birçok politikacının ‘Hepimiz aynı gemideyiz’ söyleminde bulunduğu, kendilerinin ise ‘Aynı denizdeyiz, aynı gemide değiliz’ sloganı ile tepki gösterdiği ifade edilen açıklamada, “Özellikle Kuir Kıbrıs Derneği’nin son yıllarda yürütmüş olduğu çalışmalarda da LGBTİ+’ların istihdam, sağlık, barınma, eğitim vb. alanlarda ayrımcılığa uğradığı ve en temel insan haklarının bile ihlal edildiği saptanmıştır” denildi.

Bu nedenlerle LGBTİ+’ların mücadelesi ile dayanışma göstermek ve ayrımcılığa son vermek adına herkes, 17 Mayıs Pazartesi saat 18.00’da Pronto Çemberi’nde oluşturulacak Gökkuşağı Zincirinin parçası olmaya davet edildi.

Açıklamada, ‘17 Mayıs Organizasyon Komitesi Bileşenleri’ şöyle aktarıldı:

Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Kadın Eğitimi Kolektifi, VOIS Kıbrıs Uluslararası Öğrenciler, Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Akdeniz Avrupa Sanat Merkezi (EMAA), Üçüncü Toplum Örgütü, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD), Sol Hareket – Gençlik, Halkın Partisi – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Cumhuriyetçi Türk Partisi – Gençlik Örgütü ve Kadın Örgütü, Toplumcu Demokrasi Partisi – Gençlik Örgütü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi.

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08/05/2021 14:59