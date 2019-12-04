Onurhan’ın istifası gündeme dahi alınmadı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda bugün istifa eden yönetim kurulu başkanı Erdal Onurhan’ın istifasının Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından gündeme bile alınmadığı ve görevine devam etmesinin istendiği öğrenildi.

Haber Kıbrıs’ın bakanlıktan edindiği bilgiye göre bugün 3 üyeyle birlikte istifa eden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan’ın istifasının bakanlık tarafından kabul edilmediği ifade edilerek Onurhan’ın görevinin başında kalması yönünde kendisine bilgi verildiği kaydedildi.

Bilindiği üzere Onurhan ve yönetim kurulu üyeleri Esat Altay, Hüseyin Ademgil ile Özgür Özerdem istifalarını Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a sunmuştu.

04/12/2019 18:15