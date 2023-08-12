Onyekuru, Adana Demirspor'dan resmen ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Henry Onyekuru'nun takımdan ayrıldığını açıkladı. Niyeryalı oyuncu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fahya'ya transfer oldu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

26 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor'da 30 maçta forma giydi ve 8 gol, 2 asistlik katkı sağladı.