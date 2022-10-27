OÖML KHYD için kermes düzenledi

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27/10/2022

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OÖML KHYD için kermes düzenledi

Osman Örek Meslek Lisesi (OÖML), Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına okul içinde bir dizi etkinlik düzenledi.

Dernek yararına düzenlenen kermese ilginin büyük olduğu bildirildi.

Osman Örek Meslek Lisesi’nden yapılan açıklamaya göre, kermesle birlikte eş zamanlı rozet takma ve bağış etkinliği de düzenlendi.

Kanser Hastaları Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail’in de katılımıyla okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler pembe balonlar, pankartlar ve giysilerle yürüdü.

Yürüyüş esnasında yoldan geçen araçlar da kornalarıyla etkinliğe destek belirtti.

27/10/2022 14:14
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TAGS: Osman Örek Meslek Lisesi, kermes
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