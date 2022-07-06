OPEC Genel Sekreteri hayatını kaybetti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo hayatını kaybetti.

Ölüm haberini Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin Genel Müdürü Mele Kyari duyurdu.

Kyari, "Barkindo'nun ölümü Nijerya, OPEC ve küresel enerji toplumu için büyük kayıp" ifadesini kullandı.

63 yaşındaki Nijeryalı sekreterin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

OPEC Genel Sekreterliği'ni 2016'dan beri yürüten Barkindo, 1 Ağustos'ta görevi Heysem el-Gais'e devredecekti.

OPEC'TEN AÇIKLAMA

OPEC'ten Barkindo’nun ölümüne ilişkin resmi açıklama yapıldı.



OPEC’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barkindo’nun vefatının, OPEC ailesi, petrol endüstrisi ve uluslararası toplum adına büyük bir kayıp olduğu ifade edildi.



Açıklamada, Barkindo’nun ailesi, yakınları ve ülkesine başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barkindo’nun ölümü bizi şoke etti. Muhammed Sanusi Barkindo’nun OPEC'e verdiği 40 yılı aşkın özverili hizmet için derin şükranlarımızı sunuyoruz, üzüntü içerisindeyiz. Bağlılığı ve liderliği, OPEC'e uzun yıllar ilham verecek."



Nijerya’da bulunan Barkindo’nun ölüm haberini, Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Grup İcra Direktörü Mele Kyari sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.



Barkindo, dün Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından kabul edilmişti.

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06/07/2022 11:35