Open Golf Turnuvası Şampiyonu Dilek Talay

Golf Federasyonu turnuva programı çerçevesinde sezonun ikinci turnuvası Sırdaş Beds Valentine’s Open Golf Turnuvası Korineum Golf Beach Resort sahasında geniş bir katılımla gerçekleşti.

Turnuvada şampiyon 39 Puan ile Dilek Talay oldu. Ken Black 37 puan ile ikinci olurken, Tony Silk de 35 puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuvanın Gross Birincisi ise 27 Puan ile Soner Yetkili oldu.

Turnuvada verilen diğer ödüller ve kazanalar:

Erkekler En Uzun Vuruş: Steve Knight

Erkekler Bayrağa En Yakın Vuruş: Paul McManus

Kadınlar En Uzun Vuruş: Sofia Raskin

Kadınlar Bayrağa En Yakın Vuruş: Claire Morley.

Turnuva sonrası ödül ve kupalar TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Golf Federasyonu Başkan ve yetkilileri tarafından takdim edildi.

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08/03/2022 15:05