OpenAI CEO'su yapay zekanın faydaları kadar potansiyel riskler de taşıdığını söyledi

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yapay zekanın muazzam faydaları olduğunu ancak potansiyel riskler konusunda dikkatli olunmamasının çok kötü sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.

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19/01/2024

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OpenAI CEO'su yapay zekanın faydaları kadar potansiyel riskler de taşıdığını söyledi

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında katıldığı oturumda konuşan Altman, yapay zekaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapay zekanın geleceğiyle ilgili endişeler konusundaki soruya, "teknolojinin çok güçlü olduğu" cevabını veren Altman, "Tam olarak ne olacağını kesin olarak söyleyemeyiz." dedi.

Altman, yapay zekanın "muazzam faydaları" olduğunu ancak potansiyel riskler konusunda dikkatli olunmamasının çok kötü sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekerek, "Bu nedenle insanların bu konuda endişeli olmaları hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

19/01/2024 08:22
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TAGS: haber, kıbrıs, OpenAI CEO, yapay zeka
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