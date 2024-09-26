OpenAI'ın yeni modeli bilim insanlarından daha mı yetenekli?

OpenAI'ın en yeni modeli O1, bilim insanlarını ve araştırmacıları şaşırtmaya devam ediyor. Bu model, önceki versiyonlara göre çok daha ileri düzeyde akıl yürütebiliyor ve karmaşık problemler üzerinde derin analizler yapabiliyor.

O1, yalnızca basit sorulara cevap vermekle kalmıyor, aynı zamanda daha yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretebilecek kapasitede. Bu özelliği sayesinde, bilimsel araştırmalardan iş dünyasına kadar pek çok alanda büyük heyecan yaratmış durumda. Özellikle bilimsel çalışmalar açısından önemli bir sıçrama olarak değerlendirilen O1 modeli, yapay zeka kullanımına yepyeni bir boyut kazandırıyor.

Bu yeni yapay zeka modeli, sadece basit sorulara cevap vermekle kalmıyor, karmaşık problemler üzerinde akıl yürütebilme kabiliyetiyle de dikkat çekiyor. Her ne kadar bazı sınırlamaları olsa da, AI kullanımında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nün baş araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz’ın araştırmalarında kullandığı yapay zeka ile yaşadığı deneyimleri konuştuk.

Önerileri şaşırtıcı derecede iyi

İmmünolog Dr. Derya Unutmaz, OpenAI'ın son modeliyle yaşadığı şaşırtıcı bir deneyimi paylaştı. Uzun süredir T-hücre terapisi üzerine çalışan Unutmaz, yeni AI modeline araştırmalarıyla ilgili bir soru sordu. Aldığı yanıt ise onu derinden etkiledi. AI, daha önce düşünmediği bir yaklaşımı önerdi ve bu Unutmaz için oldukça şaşırtıcıydı. "Yıllardır üzerinde çalıştığınız bir şeyi görüyorsunuz ve birden bire AI size bariz bir çözüm sunuyor. Kendi kendime, ‘Bunu neden ben düşünmedim?’ dedim” diye açıklıyor Unutmaz.

Yeni model neler vaat ediyor?

OpenAI'ın bu yeni modeli, daha karmaşık sorunlara çözüm üretme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Özellikle bilimsel araştırmalarda, derin analizler yaparak yenilikçi fikirler ortaya koyabiliyor. Unutmaz, bu modeli kullanarak bağışıklık sistemi üzerine çalıştığı bazı projelerde yeni yaklaşımlar geliştirdiğini söylüyor. “AI ile karşılıklı konuşuyormuş gibi bir süreç oluyor. Karşınızda bir bilim insanı varmış gibi çözüm önerileri sunuyor” diye belirtiyor.

Bu modelin özellikle tıp alanında büyük bir devrim yaratacağı düşünülüyor. Unutmaz’a göre, kısa bir süre içinde AI doktorlardan daha iyi teşhis ve tedavi yapabilecek kapasiteye ulaşabilir. Bu durum, milyonlarca insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip. Her yıl sadece ABD'de 12 milyon kişiye yanlış teşhis konduğunu belirten Unutmaz, AI sistemlerinin bu oranın yüzde 99’unu ortadan kaldırabileceğini söylüyor.

Yıllardır üzerinde çalıştığınız bir şeyi görüyorsunuz ve birden bire AI size bariz bir çözüm sunuyor. Kendi kendime, ‘Bunu neden ben düşünmedim?’ dedim.

Prof. Dr. Derya Unutmaz

Dijital ikizlerde ilaçlar test edilebilir

Unutmaz, AI’nin en heyecan verici potansiyellerinden birinin de kişisel biyolojiyi simüle edebilecek "dijital ikizler" oluşturmanın olduğunu söylüyor. Bu sistem, bir hastanın biyolojik özelliklerini dijital ortamda modelleyerek, ilaçların etkisini önceden test edebilme imkanı sunabilir. Böylece tedavi süreçleri hızlanırken, hastaların hayatları üzerinde çok daha etkili sonuçlar elde edilebilir.

Sonuç olarak, OpenAI'ın yeni modeli, yalnızca günlük kullanım için değil, bilim ve sağlık gibi karmaşık alanlarda da devrim niteliğinde çözümler sunuyor. Derya Unutmaz’ın yaşadığı deneyim, bu teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediğini ve insanlık için nasıl büyük fırsatlar sunduğunu gösteriyor. Yapay zekanın bu alandaki gelişmeleri, çok yakın gelecekte hayat kurtaran buluşlara kapı aralayabilir.