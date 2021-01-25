Operatör fark etmeksizin kullanılabilen BiP, Turkcell’lilere ücretsiz!

Dünyada milyonların tercih ettiği, mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme yapılabilen iletişim platformu BiP, farklı özellikleriyle kullanıcılarına kolaylıklar sunuyor.

Tüm dünyanın, iletişim için yoğun olarak dijital mesajlaşma uygulamalarını kullandığı günümüzde, yerli iletişim platformu BiP, birçok farklı özelliği ile kullanıcıların tercihi oluyor. Operatör bağımsız dileyen herkesin kullanabildiği ve içerisinde KKTC’nin de yer aldığı 192 ülkede kullanılan BiP, üstün özellikleri ve dikkat çekici yenilikleri ile kullanıcılarını mutlu ediyor.

BiP’in anlık çeviri özelliği ile sınırlar aşılıyor

İletişim ihtiyaçlarına çözüm sunan BiP uygulaması dil bariyerlerini ortadan kaldırıyor. Anlık çeviri özelliğiyle kullanıcıların 106 farklı dilde iletişim kurabilmesini sağlayan BiP bu özelliği sayesinde milyonlarca kişinin, hiç bilmedikleri dillerde sohbet edebilmelerine imkan tanıyor. Bu özellik ile mesaj yazan kişi içeriği kendi dilinde yazıyor, okuyan kişi de bu içeriği kendi dilinde okuyor. BiP’in son günlerde yaygın olarak kullanılan bu özelliği sayesinde iletişim kurabilmek kolaylaşıp sınırlar aşılıyor.

Tüm operatör kullanıcılarının tercih edebildiği BiP, Turkcell’lilere ücretsiz

Tüm operatörler kullanıcılarının tercih edebildiği BiP uygulaması, mesajlaşma dışında sesli ve 10 kişiye kadar görüntülü görüşebilme olanağı tanıyor. Kalabalık toplantılar ve farklı mekânlardan çalışmak zorunda olduğumuz bu günlerde BiP, görüntülü görüşme özelliği ile kullanıcılarına büyük fayda sağlıyor. BiP aynı zamanda, Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler için ücretsiz olup kullanıcılarına internetlerinden düşmeden kullanabilme olanağı tanıyor.

BiP’te her ihtiyaca uygun çözüm…

BiP uygulaması her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor. Mobil cihazların yanı sıra uzun süredir internet tarayıcıları üzerinden bilgisayarlarla sesli ve görüntülü görüşme imkânı sunan BiP, masaüstü uygulaması ile tarayıcı bağımsız olarak da çalışıyor. Tüm PC ve Mac bilgisayarlara indirilerek kolayca kurulabilen BiP Web masaüstü uygulaması sayesinde cep telefonu yanınızda olmasa bile iletişim kesintisiz sürdürülebiliyor. Üstelik BiP Web ile yine HD kalitede sesli ve görüntülü görüşme yapmak da mümkün.

BiP’in yetenekleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. Uygulamada bas-konuş özelliği, grup konuşmalarında yaygın şekilde kullanılırken, BiP’e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde, gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor.

BiP, işletim sistemine göre App Store veya Google Play Store’dan indirilebiliyor. Operatör fark etmeksizin kullanılabilen uygulamaya sahip olmayan kişiler ise BiP’i, https://kktcll.co/BiP linkine tıklayarak indirebiliyor.





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25/01/2021 17:37