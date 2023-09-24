Ophelia ABD'yi vurdu

Kuzey Carolina, Virginia ve Maryland eyaletlerinde etkili olan Ophelia Fırtınası nedeniyle ABD'de acil durum ilan edildi.

ABD’nin doğusunda Atlantik denizi kıyısında bulunan Kuzey Carolina, Virginia ve Maryland eyaletlerini Ophelia Fırtınası vurdu.

Fırtına nedeniyle 3 eyalette acil durum ilan edilirken, küçük su baskınları konusunda uyarılarda bulunan eyalet yetkilileri hafta sonu boyunca eyalet kıyılarında şiddetli yağış ve rüzgarların etkili olacağını belirtti.

Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde etkili olan fırtına nedeniyle yaklaşık 70 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintileri yaşandı. Dün oynanması planlanan Washington Nationals ile Atlanta Braves beyzbol maçı ise bugüne ertelendi.

Ophelia Fırtınası’nın bugünden itibaren zayıflaması bekleniyor.