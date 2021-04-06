OPPO Şarj girişini telefondan kaldırıyor

Önümüzdeki yıllarda iPhone'ların portsuz bir şekilde geleceğine dair sızıntılar ve söylentiler vardı. Hatta bunun için iPhone 12 ile birlikte MagSafe adı verilen şarj aparatı duyurulmuştu. Şimdi de buna benzer bir atılım OPPO'dan geliyor.

Sızıntılara göre; Oppo, portsuz ve düğmesiz bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Oppo’nun port barındırmayan akıllı telefon prototipi, ekran altı selfie kamerası ve elektrokromik teknolojiye sahip olacak.

Bu prototipin en güzel özelliklerinden biri, yalnızca kablosuz olarak şarj edilebilmesi değil, aynı zamanda kablolu şarjı da desteklemesi. Peki, bağlantı noktası olmayan bir telefonu telle nasıl şarj edebilirsiniz? Sızıntılara göre OPPO, bu prototip üzerinde kablolu şarja izin veren özel bir yapısal tasarım kullanıyor. Bu Apple'ın geçen yıl tanıttığı MagSafe teknolojisi gibi olacak.

Ekran altı selfie kamerası sayesinde de tam ekran tasarımı kullanılacak. Bu sayede kullanıcılara daha geniş bir görüntüleme deneyim sunulacak.

OPPO

Prototip aynı zamanda düğme barındırmayacak. Telefon, basınca duyarlı yan düğmeler kullanacak. Bu da telefonun tasarımının oldukça şık olacağını gösteriyor. OPPO'nun yeni prototipinin henüz ne zaman gerçeğe dönüşeceği bilinmiyor.

Telefon teknolojilerinde önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde büyük bir sıçrama yaşanacak gibi görünüyor. Özellikle ezber bozan yeni teknolojiler yeni alışkanlıklarımız olacak.

Xiaomi'nin de gerçek kablosuz şarj özelliğinin de yine bu dönemde kullanıma sunulması bekleniyor. Yeni telefonlarda artık 3.5 mm'yi bırakın ne tuş ne de şarj portu göreceğiz. Yeni bir gelecek bizleri bekliyor.

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06/04/2021 17:35