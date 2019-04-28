OPPO ve Nokia iş birliği yapacak!

Piyasada kendisi için önemli bir yer bulmayı başaran Nokia, Oppo ile birlik olacak gibi görünüyor. Her iki cep telefonu üreticisinin önemli bazı detaylarla bir araya geleceğine kesin gözü ile bakılıyor.

Oppo firması, akıllı telefon pazarında, son dönemlerin parlayan yıldızları arasında yer alıyor. Ülkemizde fiyatı biraz pahalı olsa da, sunmuş olduğu teknoloji ile kullanıcılar tarafından kabul görüyor. Oppo, bir dönemlerin en büyük cep telefonu üreticisi olan Nokia ile masaya oturdu ve bazı özellikleri satın aldı.

Finlandiya merkezli şirket Nokia, gelişmiş kamera ve ses teknolojisi üreten OZO markasını kullanarak iş birliklerine devam ediyor. Tekrar piyasaya dönmek isteyen şirket elindeki tüm kozları kullanıyor. Devrim niteliğindeki birçok özellik ile sunulan yeni Oppo Reno, OZO'nun ses kayıt ve ses sistemi teknolojisine sahip olduğu ortaya çıktı. Oppo tarafından yeni sunulan Reno ve 10X ismindeki cep telefonu modellerinde Nokia ses sistemi kullanıldığı ifade ediliyor.