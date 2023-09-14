Optimist ve Laser Yelken Yarışları Tamamlandı

Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu’nun 2023 yarış takvimindeki yaz sezonunun 2. ve 3. ayak Optimist ve Laser sınıfı yelken yarışları haftasonu Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü evsahipliğinde Yavuz Çıkarma Plajında gerçekleşti.

Federasyona bağlı, Girne Deniz Kulübü,(GDK) Akdeniz Yelken Kulübü, (AYK) Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GAYIK) ve Güçver Su Sporları Kulübü’nün (GSSK) 40 kişiden oluşan Optimist sınıfı kız ve erkek ile Laser sınıfı kız ve erkek sporcularının kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi.

İki gün boyunca rüzgar ve deniz şartlarının son derece elverişli olduğu yarışlar heyecanlı çekişmelere sahne oldu.

Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu Başkanı Mehmet Salih Havalı, madalya töreninde tüm sporcuları, kulüp antrenörlerini ve hakemleri kutlayarak, federasyon adına teşekkür etti.

Havalı, yaptığı konuşmada adamızdaki Yelken sporuna olan ilgilinin her geçen gün artarak devam ettiğini, sporcuların kendilerini geliştirdiğini, bir deniz ülkesi olarak bunun memnuniyet verici olduğunu, daha çok sporcunun yetişerek, uluslararası alanlarda başarılar elde etme hedefi ile çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: Lha

